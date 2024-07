Actualizado 3 de julio 2024

Ofrecemos el resumen de las recomendaciones de la Alianza Europea de Asociaciones de Reumatología (EULAR) para la terapéutica y control del lupus eritematoso sistémico (LES) basadas en nuevas evidencias emergentes. Las recomendaciones actualizadas proporcionan orientación consensuada sobre el manejo del LES, combinando evidencia y opinión experta.

Un grupo de trabajo internacional formuló las preguntas para las revisiones sistemáticas de la literatura (enero 2018-diciembre 2022), seguido de la formulación y finalización de las declaraciones después de una serie de reuniones. Se aplicó un proceso de votación predefinido a cada principio general y recomendación. Se asignaron niveles de evidencia y fortalezas de recomendación, y los participantes finalmente proporcionaron su nivel de acuerdo con cada ítem.

El grupo de trabajo acordó 5 principios generales y 13 recomendaciones, relacionados con el uso de hidroxicloroquina (HCQ), glucocorticoides (GC), fármacos inmunosupresores (ISDs) (incluyendo metotrexato, micofenolato, azatioprina, ciclofosfamida (CYC)), inhibidores de calcineurina (CNIs, ciclosporina, tacrolimus, voclosporina) y biológicos (belimumab, anifrolumab, rituximab).

También se proporciona asesoramiento sobre estrategias de tratamiento y objetivos de la terapia, evaluación de la respuesta, terapias combinadas y secuenciales, y reducción gradual de la terapia.

Se recomienda HCQ para todos los pacientes con lupus a una dosis objetivo de 5 mg/kg de peso corporal real/día, considerando el riesgo individual de brotes y toxicidad retiniana. Los GC se utilizan como ‘terapia puente’ durante los períodos de actividad de la enfermedad; para el tratamiento de mantenimiento, deben minimizarse a igual o menos de 5 mg/día (equivalente a prednisona) y, cuando sea posible, retirarse. Se debe considerar la iniciación rápida de ISDs (metotrexato, azatioprina, micofenolato) y/o agentes biológicos (anifrolumab, belimumab) para controlar la enfermedad y facilitar la reducción/eliminación de los GC. Se deben considerar CYC y rituximab en enfermedades amenazantes para los órganos y refractarias, respectivamente. Para la nefritis lúpica activa, se recomiendan GC, micofenolato o CYC intravenosa de baja dosis como medicamentos ancla, y se debe considerar la terapia adicional con belimumab o CNIs (voclosporina o tacrolimus).

También se proporcionan recomendaciones actualizadas específicas para enfermedades cutáneas, neuropsiquiátricas y hematológicas, síndrome antifosfolípido asociado al LES, protección renal, así como medidas preventivas para infecciones, osteoporosis y enfermedades cardiovasculares.

Fanouriakis A, Kostopoulou M, Andersen J et al. EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus: 2023 update. Ann Rheum Dis 2024; 83:15-29.