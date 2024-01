COMPOSICIÓN RECOMENDADA POR OMS PARA LAS VACUNAS CONTRA EL VIRUS DE LA INFLUENZA A EMPLEAR EN LA TEMPORADA DE INFLUENZA DEL HEMISFERIO SUR EN 2024*

Actualizado 27 de diciembre 2023

La OMS convoca consultas técnicas en febrero y septiembre de cada año para recomendar los virus a incluir en las vacunas contra la influenza para el hemisferio norte (HN) y el hemisferio sur (HS), respectivamente. Esta recomendación se relaciona con las vacunas que se utilizarán en la temporada de influenza HS 2024. En febrero de 2024 se hará una recomendación sobre las vacunas a utilizar para la temporada de influenza HN 2024-2025.

Las autoridades nacionales de Salud Pública analizan y aprueban la composición y formulación de las vacunas utilizadas en cada país y son las responsables de hacer recomendaciones sobre uso de la vacuna.

Actividad de influenza estacional

De febrero a agosto de 2023, se informó actividad de influenza en todas las zonas y el número de detecciones fue comparable al mismo período de 2022. Sin embargo, el virus predominante varió entre zonas de transmisión y entre países.

En la zona templada de América del Sur, las detecciones de virus de influenza alcanzaron su punto máximo en mayo con predominio de A(H1N1) pdm09 y poca actividad de influenza B o A(H3N2).

Gripe A

A nivel mundial, las detecciones del virus de la influenza A superaron en número a las detecciones del virus de la influenza B. Los virus de la influenza A(H1N1)pdm09 y A(H3N2) se informaron en la mayoría de las zonas con transmisión, y el A(H1N1)pdm09 fue el más detectado en todos los continentes. Salvo en África oriental, central y meridional y en Asia meridional y occidental, donde se detectaron más virus A(H3N2).

Gripe B .Asimismo, las detecciones del virus de la influenza B fueron inferiores a las de la influenza A. Sin embargo, en algunas regiones predominó la influenza B, incluidas Europa, el norte de África y América del Sur tropical. Todos los virus de influenza B circulantes, cuyo linaje fue confirmado por los laboratorios del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (SMVRG), pertenecían al linaje B/Victoria/2/87.

Características genéticas y antigénicas de los virus de la influenza estacional reciente, serología humana y susceptibilidad antiviral.

Virus de la influenza A(H1N1)pdm09. Desde el 1 de febrero de 2023, los virus A(H1N1)pdm09 circularon a nivel mundial y predominaron en la mayoría de los países. La gran mayoría de los genes de hemaglutinina (HA) de los virus que se caracterizaron genéticamente pertenecían al clado 6B.1A.5a.2, y solo el 1% de los genes HA caracterizados al clado 6B.1A.5a.1.

Virus de la influenza A(H3N2). Si bien los virus A(H3N2) circularon a nivel mundial desde el 1 de febrero de 2023, fueron predominantes solo en unas pocas regiones geográficas. El análisis filogenético del gen HA de los virus A(H3N2) mostró que la gran mayoría de los virus que circularon en este período pertenecían al clado 2 (clasificación completa 3C.2a1b.2a.2).

Virus Influenza B

A nivel mundial, los virus influenza B representaron aproximadamente un tercio de los detectados desde el 1 de febrero de 2023, y todos los caracterizados pertenecían al linaje B/Victoria/2/87. No ha habido detecciones confirmadas de virus del linaje B/Yamagata/16/88 en circulación después de marzo de 2020.

Estos datos indican que los virus del linaje B/Yamagata ya no circulan entre la población y, por lo tanto, es poco probable que causen epidemias en el futuro, aunque los laboratorios del SMVRG seguirán realizando pruebas para detectar virus B/Yamagata. Si bien las vacunas contra influenza son seguras y eficaces, la fabricación y el uso de vacunas inactivadas y vivas atenuadas que contienen virus del linaje B/Yamagata plantean un riesgo teórico de introducción.

Composición recomendada de las vacunas contra el virus de la influenza para su uso en la temporada de influenza del hemisferio sur de 2024

La gran mayoría de los virus A(H1N1)pdm09 recolectados desde el 1 de febrero tenían genes HA pertenecientes al clado 5a.2 (es decir, 6B.1A.5a.2). Los virus del subclado 5a.2a se detectaron principalmente en África, Asia y Europa. y Oceanía, mientras que los virus del subclado 5a.2a.1 se detectaron principalmente en América del Norte, América Central y América del Sur.

La OMS convoca consultas técnicas cada año para recomendar tipos de virus para su inclusión en las vacunas contra la influenza.

Para las vacunas trivalentes que se utilizarán en la temporada de influenza del hemisferio sur de 2024, la OMS recomienda lo siguiente: Vacunas a base de huevo

• un virus similar al A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09;

• un virus similar al A/Thailand/8/2022 (H3N2); y

• un virus similar a B/Austria/1359417/2021 (linaje B/Victoria).

Vacunas basadas en cultivos celulares o recombinantes

• un virus similar al A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09;

• un virus similar al A/Massachusetts/18/2022 (H3N2); y

• un virus similar a B/Austria/1359417/2021 (linaje B/Victoria).

La ausencia de detección confirmada de virus del linaje B/Yamagata de origen natural es indicativa de un riesgo muy bajo de infección por virus del linaje B/Yamagata. Por lo tanto, el comité asesor sobre la composición de la vacuna contra la influenza de la OMS opina que la inclusión de un antígeno del linaje B/Yamagata en las vacunas tetravalentes contra la influenza ya no está justificada y se deben hacer todos los esfuerzos posibles para excluirlo, lo antes posible.

*Resumen de: Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2024 southern hemisphere influenza season, September 2023. En: https://www.who.int/news/item/29-09-2023-recommended-composition-of-influenza-virus-vaccines-for-use-in-the-2024-southern-hemisphere-influenza-season