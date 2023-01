¿CÓMO NOS PREPARAMOS PARA ENFRENTAR A OMICRON Y SUS VARIANTES?

Actualizado 31 de diciembre, 2022

A fines de 2022, con respecto a la pandemia por COVID-19 en nuestro país, nos hallamos en el comienzo de una nueva ola que ya se produce en países de Europa (1), Asia, América del Norte (2) y en algunos de nuestra región, como Brasil (3) y Chile (4).

Desde el mes de abril del 2022 en Argentina se implementa una nueva estrategia de vigilancia epidemiológica: Estrategia de Vigilancia y Control Integral de COVID-19 y otras Infecciones Respiratorias agudas, de presunto origen viral (Ministerio de Salud de la Nación (https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/vigilancia). Se prioriza el diagnóstico etiológico ante casos sospechosos pertenecientes a los siguientes grupos: a. Personas mayores de 50 años , b. Personas en condiciones de riesgo, c. Poblaciones especiales que trabajen , asistan o residan en Instituciones carcelarias , instituciones de Salud o Institucionalizadas , d. Personas con antecedentes de viaje desde lugares donde exista circulación de variantes de COVID aún no circulantes en nuestro país , e. Personas internadas con enfermedad grave, f. Grupos en investigación o controles de brotes. Se debe tener siempre en cuenta que las estrategias son dinámicas y reversibles de acuerdo a las diferentes situaciones epidemiológicas.

En Fig.1 se presentan las curvas semanales de casos entre 16 abril y 16 diciembre 2022 y en la Fig.2 las curvas semanales de las internaciones en terapia intensiva entre 16 abril y 24 diciembre 2022. Hay etapas de “calma epidémica”, y los casos comienzan a aumentar lentamente desde la semana epidemiológica (SE) 45 (6/12/11) hasta la SE 48 (27/11-3/12), donde ya se registra un crecimiento exponencial.

Desde el 15/8 (SE 33) hubo una disminución progresiva, hasta la casi desaparición de los casos, que vuelven a subir en forma explosiva desde la SE 48 en adelante (Tabla 1). En esta última semana recién se ve un aumento de las muertes a 39 en la semana.

Como sucedió en las olas anteriores, el aumento de casos comienza en CABA y AMBA, y luego se extiende a las demás provincias.

Las internaciones fueron subiendo hasta principios de agosto y desde ese momento, bajaron hasta alcanzar una meseta y comenzar a subir nuevamente en la semana epidemiológica 50.

En la Tabla 2 se presentan porcentajes de casos acumulados en cada provincia (registros obtenidos la primera semana se diciembre 2022 de los reportes epidemiológicos propios de cada provincia, con grados de actualización o sincronización variable), las coberturas de vacunación (datos del Monitor Público de Vacunación (5), actualizado al mes de abril 2022). Los porcentajes son en relación a la población, por cálculo censal.

Sabemos que muchos habitantes tuvieron más de un episodio de infección (por más de una variante o con la misma variante). Aún así, si sumamos porcentaje de casos y porcentaje con más de un refuerzo de vacuna, vemos que más del 60% de nuestras poblaciones ha tenido experiencia con el COVID.

Esta situación no es comparable con lo que vivimos cuando la vacunación era menor. La campaña de vacunación comenzó el 29/12/2020, continuamos con los refuerzos y sigue siendo valiosa para prevenir la enfermedad grave y la muerte.

Por lo tanto, pensamos que la próxima ola será importante en cuanto al número de casos, y tendrá corta duración, como la del verano pasado (4 a 6 semanas), con un menor impacto relativo en internaciones y muertes, por efecto de esa experiencia previa de nuestras poblaciones con el virus, y por la menor agresividad de la variante Omicron y sus sublinajes (5,6).

A la fecha 14/12, la variante BQ1 de Omicron, que evade con facilidad la respuesta inmune, ya representaría el 60% de los casos en AMBA (SE 47 y 48) (6).

Agregamos más datos de publicaciones relevantes:

En una cohorte de varones mayores, la reinfección, con efectos más significativos dentro de los 6 meses del episodio inicial, tuvo mayores riesgos de muerte, internaciones y secuelas, independientemente del nivel de vacunación. Esto confirma la importancia de continuar con los cuidados en personas, especialmente mayores, que superaron un episodio de COVID (7).

Un estudio muy reciente de Indiana (EEUU.) confirma la protección de la vacunación. Hubo, en la población vacunada, significativamente menos visitas a servicios de emergencia, internaciones y muertes (8).

Otro estudio, realizado en Argentina, también demostró la importancia de la vacunación previa en la evolución clínica y la mortalidad de pacientes internados (9).

Las estrategias basadas en el uso de test rápidos de detección de antígeno aceleraron el diagnóstico y la identificación de los individuos con mayor contagiosidad. Esto podría llevar a modificar las estrategias y normativas actuales (10).

Es fundamental mantener y escalar las medidas de prevención, las de protección personal, como el uso de tapabocas en lugares cerrados, ventilación y el autoaislamiento de las personas sintomáticas, así como aumentar los refuerzos en la vacunación.

Y una última reflexión: el 18/12 y el 20/12 vimos grandes concentraciones populares, con personas de diferentes edades, sin medidas de protección. Especialmente el 20/12 llegaron a la CABA, epicentro de la nueva ola de COVID-19, miles de personas desde el interior del país. Es de esperar en las próximas dos semanas un aumento importante de casos e internaciones.

