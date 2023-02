COMBINACIÓN DE ARGATROBÁN Y ALTEPLASA VS. ALTEPLASA EN EL ACCIDENTE CEREBRAL ISQUÉMICO

Actualizado 13 de febrero, 2023

El argatrobán es un inhibidor selectivo de la trombina y en los últimos años se ha utilizado en el tratamiento del accidente vascular isquémico, en especial con la asociación de alteplasa, una forma recombinante del activador tisular del plasminógeno (t-PA) debido a que los enfermos tienen mejor perspectiva de la mantención de la canalización arterial. A eso se le suma que los datos existentes indican un efecto neuroprotector del argatrobán. Sin embargo, los estudios en que se basan esos efectos son de una tamaño pequeño y por eso investigadores de la China, donde es muy corriente el uso del argatrobán decidieron realizar el estudio ARAIS multicéntrico, abierto, ciego y de punto final para explorar la eficacia de argatrobán más alteplasa para el accidente cerebral isquémico dentro de las 4.5 horas desde el inicio.

El estudio incluyó 808 afectados por el accidente cerebral isquémico en 50 hospitales en China desde enero de 2019 hasta octubre de 2021 y que fueron seguidos hasta fines de enero de 2022.

La mediana de edad fue de 65 años y el 29 % eran mujeres. El 93 % de los afectados completó el tratamiento.

Los pacientes fueron divididos al azar en dos grupos y uno de ellos recibió argatrobán intravenoso (bolo de 100 μg/kg durante 3-5 minutos seguido de una infusión de 1 μg/kg por minuto), durante 48 horas) dentro de 1 hora después de alteplasa (0.9 mg/kg; dosis máxima, 90 mg; 10 % administrado como bolo de 1 minuto, permaneciendo infundido durante 1 hora). El otro grupo recibió solo alteplasa en forma intravenosa.

A los 90 días, el 64 % del grupo de argatrobán más alteplasa y el 65 % del grupo de alteplasa sola habían tenido un resultado funcional excelente . Por otro lado, los porcentajes de participantes con hemorragia intracraneal sintomática, hematoma parenquimatoso tipo 2 y hemorragia sistémica mayor fueron 2.1 % , 2.3 % y 0.3 % en el grupo de argatrobán más alteplasa y 1.8 %, 2.5 % y 0.5 % en el grupo de alteplasa sola.

Los autores concluyen en que la asociación de argatrobán y alteplasa no es mejor que la de altaplasa solamente en el tratamiento del accidente cerebral isquémico. .

