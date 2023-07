CAMBIO DE LOS VALORES DE CORTE DE GLUCEMIA PARA GLUCEMIA ALTERADA EN AYUNAS Y USO DE HBA1C PARA EL DIAGNÓSTICO DE DIABETES EN ARGENTINA

Actualizado 9 de julio, 2023

En 1997, la American Diabetes Association (ADA) junto a un Comité Internacional de Expertos instituyeron la categoría denominada glucemia alterada en ayunas (GAA) para denominar a aquellos pacientes con glucemias entre 110 y 125 mg/dl. Se consideró este grupo de pacientes con riesgo aumentado de padecer diabetes y se aconsejó su estudio con curva de tolerancia oral a la glucosa (CTOG) con el fin de identificar la presencia de diabetes mellitus (DM). A principios de siglo se reevaluó la evidencia y la ADA consideró bajar el valor de 110 a 100 mg/dl con el fin de identificar mayor número de pacientes en riesgo de padecer DM de acuerdo a la evidencia actualizada. Este nuevo valor no fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni en todos los países (incluyendo Argentina) quienes han mantenido el valor de 110 mg/dl como punto de corte de GAA. La justificación de no adoptar este nuevo valor se basó en que aumentaría el número de personas con prediabetes y el número de falsos positivos, así como el número de pruebas (CTOG) a realizar a la población. También aumentaría la preocupación de los pacientes por una condición patológica y podría influir en los seguros de salud.

Sin embargo, en base la evidencia recabada durante los últimos años, se concluyó desde la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) que

● Descender los valores de glucemia a 100 mg/dl como corte de GAA permitiría anticipar la toma de conductas respecto al riesgo de desarrollar DM

● Dicho valor refleja mejor el inicio de alteraciones en la función de la célula B y el riesgo de complicaciones micro y macro vasculares

La implicancia de la recomendación de adoptar el valor de corte en 100 mg/dl consiste en que los pacientes portadores de esta condición (GAA) tienen aumento del riesgo de padecer en un futuro DM así como aumento del riesgo de complicaciones micro y macrovasculares, por lo que se debe impulsar la detección de factores de riesgo cardiovascular e indicar un plan de medidas higiénico dietéticas para disminuir la progresión del deterioro metabólico. Por lo expuesto, la SAD recomienda a partir de ahora, la utilización de glucemia en ayunas de 100 mg/dl para el diagnóstico de GAA.

Otra novedad en el diagnóstico de la DM en Argentina, consiste en la recomendación de la SAD de utilizar la HbA1c como criterio diagnóstico de DM cuando esta es mayor a 6.5%, adoptando las recomendaciones de la ADA de 2010, siempre y cuando la determinación se realice por métodos certificados y estandarizados. En 2019, Argentina había sugerido no utilizarla, dado que mostraba baja sensibilidad, alto costo y baja disponibilidad, además de la falta de estandarización. En nuestro país, se realizó un estudio multicéntrico con 1245 muestras, donde se evidenció una excelente correlación y concordancia entre todos los métodos trabajando en condiciones estandarizadas. Es así como la SAD decidió a partir de ahora utilizar la HbA1c para el diagnóstico de diabetes junto con los demás criterios conocidos (glucemia en ayunas >126 mg/dl, CTOG > 200 mg/dl a los 120 min, glucemia > 200 mg/dl en presencia de síntomas, éste último no requiere segunda determinación).

