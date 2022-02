BENEFICIOS DEL INHIBIDOR DEL RECEPTORES DE ANDROGENOS DAROLUTAMIDE EN LA SOBREVIDA DE ENFERMOS CON CÁNCER DE PRÓSTATA CON METÁSTASIS

Actualizado 19 febrero, 2022

Los resultados obtenidos en un estudio de fase 3 demuestran los efectos beneficiosos de agregar el inhibidor darolutamide a la combinación estándar de tratamiento.

Los resultados de un ensayo clínico de fase 3 internacional, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo indican que agregar el inhibidor del receptor de andrógenos darolutamida a la deprivación de andrógenos y la quimioterapia prolonga la supervivencia de los enfermos con cáncer de próstata metastásico sensible a las hormonas, una enfermedad que es fatal en la mayoría de los casos.

El estudio, que fue realizado por un equipo dirigido por investigadores del Hospital General de Massachusetts se publicó en el New England Journal of Medicine.

El tratamiento estándar para pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a las hormonas incluye la adición del quimioterapico docetaxel o un inhibidor de la vía del receptor de andrógenos a la deprivación de andrógenos y de esta manera reducir los efectos de las hormonas andrógenas.

Los investigadores diseñaron un gran ensayo internacional ARASENS y asignaron al azar a 1306 pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a las hormonas en una proporción de 1:1 para recibir el inhibidor del receptor de andrógenos oral darolutamida o placebo, ambos en combinación con la deprivación de andrógenos y docetaxel.

Las tasas de supervivencia en los dos grupos se compararon después de la muerte de 533 personas. Los pacientes fueron seguidos durante una mediana de aproximadamente 3.5 años, y aquellos que recibieron darolutamida tuvieron un 32 % menos de riesgo de morir durante ese tiempo que los que no tomaron darolutamida. Los que tomaban darolutamida también experimentaron mayores retrasos en el desarrollo de cáncer de próstata resistente a la castración , dolor y la necesidad de otras terapias contra el cáncer. La combinación de tres medicamentos no produjo más efectos tóxicos en comparación con la combinación de terapia de deprivación de andrógenos y docetaxel solo.

