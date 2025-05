Actualizado 5 de mayo, 2025

Varias investigaciones han demostrado que mantener niveles adecuados de vitamina D en el cuerpo puede reducir el riesgo de esclerosis múltiple (EM). Estos estudios han mostrado que las personas que reciben más exposición al sol y vitamina D en su dieta tienen menos probabilidades de desarrollar EM.

El objetivo de un estudio publicado en JAMA fue evaluar la eficacia del colecalciferol en dosis altas como monoterapia para reducir la actividad de la enfermedad en pacientes con síndrome clínicamente aislado (SCA) típico de EM.

El ensayo D-Lay MS fue un estudio clínico paralelo, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, llevado a cabo en 36 centros de EM en Francia. Los pacientes fueron reclutados entre julio de 2013 y diciembre de 2020 (seguimiento final el 18 de enero de 2023). Se incluyeron pacientes no tratados con SCA, de entre 18 y 55 años, con duración del SCA menor a 90 días, concentración sérica de vitamina D inferior a 100 nmol/L y resonancia magnética (RM) diagnóstica que cumpliera los criterios de diseminación en el espacio de 2010 o con 2 o más lesiones y presencia de bandas oligoclonales.

Los pacientes fueron asignados aleatoriamente en una proporción 1:1 para recibir colecalciferol oral (100 000 UI, n=163) o placebo (n=153) cada 2 semanas durante 24 meses.

La variable principal fue la actividad de la enfermedad, definida como la ocurrencia de una recaída y/o actividad en la resonancia magnética (lesiones nuevas y/o con realce por contraste) durante los 24 meses de seguimiento. Esta actividad se observó en 94 pacientes (60%) del grupo de vitamina D y en 109 pacientes (74%) del grupo placebo (razón de riesgo 0.66). Esta diferencia fue estadísticamente significativa.

Los autores concluyeron que el colecalciferol oral en dosis de 100 000 UI cada 2 semanas redujo significativamente la actividad de la enfermedad en el SCA y en las primeras fases de la esclerosis múltiple remitente-recurrente.

