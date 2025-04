Actualizado 11 de abril, 2025

La investigación sobre los beneficios terapéuticos del cannabis medicinal ha aumentado desde el descubrimiento de las propiedades analgésicas de los compuestos de la planta de cannabis. Un trabajo publicado en Plos One señala los efectos observados en Australia con sujetos que no responden al tratamiento convencional y que accedieron al cannabis medicinal recetado por un médico (iniciativa QUEST). Más de un millón de personas han sido tratadas con esta droga para unas 200 condiciones de salud.

El estudio prospectivo multicéntrico reclutó a pacientes adultos con cualquier condición de salud crónica a quienes se les prescribió recientemente aceite de cannabis medicinal entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021. De los 2744 participantes que consintieron y completaron las evaluaciones iniciales, 2353 también completaron al menos un cuestionario de seguimiento y fueron incluidos en los análisis, con tasas de finalización que descendieron a 778/2353 (38%) a los 12 meses. Los participantes con condiciones diagnosticadas por un médico clínico completaron cuestionarios sobre los síntomas específicos de la condición y la HRQL, que abarca el funcionamiento físico, emocional, social y cognitivo, así como las molestias corporales.

Los pacientes mantuvieron las mejoras en la calidad de vida relacionada con la salud (HRQL, por sus siglas en inglés), la fatiga y los trastornos del sueño a lo largo de un periodo de un año. La ansiedad, la depresión, el insomnio y el dolor también mejoraron con el tiempo en aquellos con condiciones de salud correspondientes. Las personas con condiciones de salud crónicas reportaron mejoras en la fatiga, el dolor y el sueño. Los pacientes con diagnósticos de ansiedad, depresión, insomnio o dolor crónico también mostraron mejoras en los síntomas específicos de la condición durante los 12 meses. Los pacientes tratados por ansiedad generalizada, dolor crónico, insomnio y trastorno de estrés postraumático (TEPT) mostraron mejoras en la HRQL. Los participantes con trastornos del movimiento mejoraron en la HRQL, pero no presentaron mejoras significativas en las puntuaciones de la función de las extremidades superiores.

Debe tenerse en cuenta una limitación importante del estudio. Si bien tuvo un número importante de personas estudiadas para evaluar su efecto con una amplia gama de condiciones crónicas y características socio-demográficas en un entorno del mundo real carece de un grupo de control.

A pesar de esta limitación, los autores sugieren que la prescripción de cannabis medicinal a pacientes con condiciones crónicas de salud puede mejorar el dolor, la fatiga, el insomnio, la ansiedad, la depresión y la HRQL general. Los hallazgos también sugieren que cualquier mejora sería evidente rápidamente y se mantendría a largo plazo.

Tait M-A, Costa DS, Campbell R et al. Improvements in health-related quality of life are maintained long-term in patients prescribed medicinal cannabis in Australia: The QUEST Initiative 12-month follow-up observational study. PLoS ONE 2025; 20(4): e0320756.