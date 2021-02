AUTOANTICUERPOS Y SU RELACIÓN CON LA GRAVEDAD DEL COVID Y LA MAYOR MORTALIDAD EN VARONES

Actualizado 2 febrero, 2021

En un artículo colaborativo, científicos de 73 instituciones de Francia, de otros varios países europeos, de EE.UU. y Canadá, ayudan a explicar por qué algunas personas con COVID-19 desarrollan una enfermedad grave. Los hallazgos también pueden proporcionar la primera explicación molecular del hecho que mueran más hombres que mujeres a causa de COVID-19.

Los investigadores encontraron que al menos 10.2% (101/987) de las personas que desarrollaron COVID-19 grave tenían autoanticuerpos contra al menos una de las cinco variantes del sistema interferon tipo I (IFN I), una familia de citoquinas que tiene un papel importante en la defensa del organismo contra el SARS-CoV-2 (principalmente IFN-α1e IFN-ω, en muy baja frecuencia IFN-β). Además, la presencia de autoanticuerpos neutralizantes se correlacionó con concentraciones séricas bajas de IFN-α. Por el contrario, estos autoanticuerpos no estaban presentes en 663 pacientes con COVID-19 asintomático o leve y solo se encontraron en el 0.33% (4/1227) de individuos sanos no expuestos al SARS-CoV-2.

En algunos pacientes detectaron autoanticuerpos contra IFN de tipo I en muestras de sangre obtenidas antes de la infección por SARS-CoV-2, lo que indica que su producción no fue provocada por el virus en esos casos. Los autoanticuerpos neutralizantes se identificaron principalmente en hombres (94%), lo que sugiere fuertemente la existencia de un gen recesivo ligado al sexo que contribuiría a explicar la mayor mortalidad en varones.

Este trabajo tiene importantes implicaciones clínicas. En primer lugar, ofrece una herramienta para identificar las personas en riesgo de desarrollar una neumonía potencialmente mortal por infección con el SARS-CoV-2, principalmente varones mayores. La prueba consistiría en la detección en sangre de autoanticuerpos anti-IFN tipo I. También sería importante identificar estos anticuerpos en pacientes convalecientes de COVID-19 para evitar el uso terapéutico de su plasma. En segundo lugar, estos hallazgos abren la posibilidad de intervenciones preventivas y terapéuticas, tales como plasmaféresis e inmunoterapia dirigida. En particular, este grupo de pacientes no se beneficiaría con la administración de IFN-α, dado que portan altos títulos de anticuerpos neutralizantes contra esta citoquina. En cambio, podrían mejorar con la administración de IFN-β, tanto por vía inhalatoria como por vía sistémica, porque la presencia de títulos altos contra esta tipo de IFN I parece ser un evento raro.

Bastard P, Rosen LB, Zhang Q, et al. Autoantibodies against type I IFNs in patients with life-threatening COVID-19. Science 2020 Oct 23; 370 (6515): eabd4585. doi: 10.1126/science.abd4585. Epub 2020 Sep 24.