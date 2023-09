AUTO REPARACION CEREBRAL LUEGO DE UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

Actualizado 20 de septiembre, 2023

Un grupo de investigadores de la ciudad de Tokio, Japón, han identificado lípidos que estimulan los mecanismos de autor reparación en el cerebro después de un accidente cerebrovascular isquémico.

En un estudio publicado en la revista Neuron se detallan los hallazgos sobre un nuevo mecanismo reparador en el cerebro luego del ACV. Se encontró que las neuronas que rodean el área de muerte celular secretan lípidos que pueden desencadenar la reparación neuronal autónoma del cerebro después de una lesión cerebral isquémica.

En un modelo d animal con ratones hallaron que los niveles de un ácido graso específico llamado ácido dihomo-γ-linolénico (DGLA) y sus derivados aumentaron después del accidente cerebrovascular. Descubrieron además que una proteína conocida como PLA2GE2 (fosfolipasa A2 IIE) media en el aumento de DGLA. La deficiencia de PLA2GE2 provocó más inflamación, menor expresión de factores que estimulan la reparación neuronal y más pérdida de tejido.

Cuando se estudiaron los genes expresados en ratones que carecen de PLA2GE2 se describen niveles b ajos de la proteína arginina deiminasa 4 (PADI4) que regula la transcripción y la inflamación. Un aspecto importante de la investigación es que la expresión de PADI4 en ratones limitó el alcance del daño tisular y la inflamación después del accidente cerebrovascular isquémico.

La mayoría de los datos se obtuvieron en un modelo de ratón de accidente cerebrovascular isquémico. Sin embargo, es probable que la vía de recuperación exista en humanos, ya que los investigadores descubrieron que las neuronas que rodean el sitio del accidente cerebrovascular expresan PLA2G2E y PADI4 en humanos. Se sabe además que el nivel más bajo de DGLA en suero se correlacionaba con accidentes cerebrovasculares isquémicos graves y trastornos cognitivos en humanos.

Este estudio describe un nuevo mecanismo que desencadena la reparación cerebral después de un accidente cerebrovascular isquémico, lo que podría conducir al desarrollo de compuestos que promuevan los efectos de PADI4, que estimulan la recuperación de los pacientes. También podría cambiar nuestra comprensión y enfoque actuales sobre el ácido eicosapentaenoico (EPA) o el ácido docosahexaenoico (DHA), como los únicos lípidos beneficiosos para prevenir la aterosclerosis y las enfermedades vasculares.

