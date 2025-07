Actualizado 27 de julio, 2025

Un estudio de investigaores de China (Zhang et al). aporta una evidencia clara sobre cómo la adicción al teléfono móvil incrementa la distracción mental a través de alteraciones en la conectividad funcional entre redes clave del cerebro (frontoparietal, motora, DMN y cerebelo).

El estudio fue realizado en estudiantes universitarios de China.

Cada participante completó escalas para adicción al teléfono móvil (evaluando dependencia, comportamiento compulsivo, síntomas de abstinencia, etc.) y otro cuestionario para medir la frecuencia del mind wandering (ausentismo mental). Luego fueron estudiados mediante resonancia magnética funcional en reposo (resting‑state fMRI).

A partir de estas imágenes, los autores construyeron una matriz de conectividad funcional (FC) que abarca múltiples redes cerebrales relevantes: red por defecto (DMN), motora, frontoparietal, ganglios basales, límbica, frontal medial, asociación visual y cerebelar. Tambien exploraron si la conectividad funcional entre ciertas redes cerebrales mediaba la relación entre adicción al móvil y ausentismo mental. En particular, hallaron que la conectividad entre la red frontoparietal y la motora, entre la red por defecto (DMN) y el cerebelo, y dentro del cerebelo mediaban significativamente esta relación

Los estudiantes universitarios con mayores puntuaciones en adicción al uso del teléfono móvil mostraron también puntuaciones más altas en mind wandering, es decir, una tendencia a pensamientos errantes y distracción frecuente.

En el trabajo citan otros estudios con EEG en estado de reposo donde se observan similatres resultados a los obtenidos por ellos.

Los autores señalan que sus resultados profundizan no solo en el impacto de la adicción al móvil, sino también en el sustrato neuronal que vincula dicho uso con distracciones persistentes y disminución del control cognitivo.

Zhang J, Feng Q, Qiu J. Frequent absent mindedness and the neural mechanism trapped by mobile phone addiction. Neuroscience 2024 Dec 17:563:252-260. doi: 10.1016/j.neuroscience.2024.10.042. Epub 2024 Oct 24.