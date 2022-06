AUMENTO MUY IMPORTANTE EN CASOS DE CÁNCER DE ESÓFAGO Y EL ESÓFAGO DE BARRETT EN ADULTOS DE MEDIANA EDAD

Actualizado 3 de junio, 2022

Según un análisis de la base de datos de unos cinco millones de pacientes que se presenta en Digestive Disease Week 2022 , los adultos de 45 a 64 años experimentaron casi el doble de la tasa de cáncer de esófago y un aumento del 50 % en la condición precancerosa del esófago de Barrett entre 2012 y 2019.

El cáncer de esófago, que en general se detecta mediante endoscopia, suele ser una entidad silenciosa con síntomas mínimos hasta que avanza. El esófago de Barrett, la principal lesión precursora del adenocarcinoma esofágico, que comienza en las células glandulares del revestimiento del esófago, es causado principalmente por el reflujo ácido crónico. Otros factores de riesgo incluyen la edad avanzada, el sexo masculino, la obesidad, el tabaquismo y el consumo de alcohol.

En la página de internet, el disertante Bashar J. Qumseya afirma que el fuerte crecimiento en la prevalencia debería preocupar a los médicos, y deberían considerar la detección de cáncer de esófago en más pacientes de mediana edad si tienen un mayor riesgo. También advierte que cada vez que se compruebe un aumento en la prevalencia de cualquier tipo de cáncer, se debe preguntar si ese aumento se debe a una mejor detección o si es un verdadero aumento en la prevalencia de la enfermedad como lo demuestra este estudio.

El equipo del estudio evaluó la tasa de esofagogastroduodenoscopia (EGD) durante este período de tiempo y no encontró ningún aumento que pudiera explicar los datos de prevalencia. Una EGD es una prueba endoscópica de diagnóstico para examinar el esófago, el estómago y la primera parte del duodeno.

El cáncer de esófago y el esófago de Barrett se encuentran con mayor frecuencia en hombres blancos de edad avanzada, y el estudio encontró que la incidencia más alta sigue siendo entre los mayores de 65 años. Pero los investigadores encontraron que la tasa de cáncer casi se duplicó en el grupo de edad de 45 a 64 años, de 49 por 100 000 a 94 por 100 000, mientras que la prevalencia del esófago de Barrett en este grupo aumentó alrededor del 50 %, de 304 a 466 por 100 000 pacientes.

El texto concluye con que los pacientes de mediana edad con múltiples factores de riesgo se beneficiarían de exámenes de detección más tempranos y/o más frecuentes, comparándolo con el beneficio de exámenes de detección de cáncer colorrectal más tempranos.

Alarming increase in prevalence of esophageal cancer and Barrett’s esophagus in middle-aged patients: findings from a statewide database of over five million patients.