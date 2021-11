AUMENTO GRADUAL EN EL RIESGO DE INFECCIÓN POR COVID DESPUÉS DE LA SEGUNDA DOSIS DE VACUNA PFIZER

Actualizado 25 de noviembre, 2021

Un estudio recién publicado en el British Journal of Medicine confirma que la protección luego de la segunda dosis de la vacuna Pfizer disminuye con el tiempo y sus autores sugieren que está justificada una tercera dosis de refuerzo.

En todo el mundo, las campañas de vacunación contra el covid-19 a gran escala están ayudando a controlar la propagación del virus, pero incluso en países con altas tasas de vacunación, ocurren infecciones que se atribuyen a una pérdida gradual de inmunidad con el tiempo. Por eso examinar el tiempo transcurrido desde la vacunación y el riesgo de infección podría proporcionar pistas importantes sobre la necesidad de una tercera dosis y su momento preferido.

El estudio fue realizado por el Instituto de Investigación de los Servicios de Salud de Leumit en Israel.

Los investigadores examinaron los registros de salud electrónicos de 80 057 adultos (edad promedio de 44 años) que recibieron una prueba de PCR al menos tres semanas después de su segunda inyección y no tenían evidencia de infección previa por covid-19.

De estos 80,057 participantes que habían recibido las dos dosis de la vacuna Pfizer, 7973 (9.6%) tuvieron un resultado positivo en la prueba. Estos individuos fueron luego apareados con controles negativos de la misma edad y grupo étnico y evaluados en la misma semana.

En comparación con los primeros 90 días después de una segunda dosis, el riesgo de infección en todos los grupos de edad fue 2.37 veces mayor después de 90-119 días; 2.66 veces mayor después de 120-149 días; 2.82 veces mayor después de 150-179 días; y 2.82 veces mayor después de 180 días o más.

Los autores del estudio reconocen que la interpretación de sus hallazgos está limitada por el diseño observacional y no pueden descartar la posibilidad de que otros factores no medidos, como el tamaño de los hogares, la densidad de población o la cepa del virus. El trabajo concluye recomendando una tercera dosis de vacuna.

