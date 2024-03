AUMENTO EN LA TRANSMISIBILIDAD Y LA EVASIÓN INMUNITARIA DE LA VARIANTE JN.1 DEL SARS-COV-2

Actualizado 7 de marzo, 2024

La aparición de la variante BA.2.86, una subvariante de omicron, ha generado preocupación en la comunidad mundial debido a su gran cantidad de mutaciones. Descubierta en agosto de 2023, esta variante difiere en mucho de otros tipos existentes como omicron XBB (incluyendo EG.5.1 y HK.3). En comparación con XBB y BA.2, BA.2.86 exhibe más de 30 mutaciones en su proteína de espiga, lo que contribuye a su capacidad para evadir eficazmente las defensas del sistema inmunológico.

Con el tiempo, la variante BA.2.86 del SARS-CoV-2 sufrió alteraciones, dando lugar a una nueva variante denominada JN.1 (BA.2.86.1.1) a fines de 2023. JN.1 se caracteriza por una mutación específica en su proteína de espiga, Leu455Ser, junto con mutaciones en otras partes del virus.

Esta mutación, similar a Leu455Phe identificada previamente en variantes como HK.3, se ha asociado con un aumento en la transmisibilidad y la capacidad para escapar de las respuestas inmunitarias.

Debido a su perfil de mutación distintivo, que indica un alto potencial para la evasión inmunitaria y la transmisibilidad, el estudio de las propiedades virológicas de JN.1 se ha vuelto imperativo.

En un estudio publicado en Lancet Infectious Diseases investigadores de Japón utilizaron datos de vigilancia genómica de Francia, el Reino Unido y España, descubriendo nuevos hallazgos sobre las propiedades virológicas de la variante JN.1 del SARS-CoV-2 en el proceso.

El equipo de investigación estimó el número reproductivo efectivo relativo de JN.1 en comparación con otras variantes, incluyendo BA.2.86.1 y HK.3. Es notable que el número reproductivo de JN.1 superó al de sus contrapartes en los tres países estudiados, lo que sugiere un potencial dominio global en el futuro cercano. A fines de noviembre de 2023, JN.1 ya había superado a HK.3 tanto en Francia como en España, marcando un cambio significativo en el panorama de las variantes del SARS-CoV-2.

Este dato es una seria preocupación para la salud pública porque JN.1 no solo se propague fácilmente, sino que también parezca resistir la inmunidad. Experimentos iniciales utilizando la sangre de roedores infectados o vacunados contra BA.2.86 mostraron que esos roedores demostraron una neutralización efectiva tanto de BA.2.86 como de JN.1, lo que se llama una respuesta inmunitaria cruzada. Sin embargo, al comparar las infecciones rompeinmunidad en personas donde el virus supera la inmunidad, JN.1 resultó más difícil de neutralizar que BA.2.86. Los autores señalan que es muy importante el hallazgo de que JN.1 resistió fuertemente la vacuna XBB.1.5, convirtiéndola en una de las variantes más evasivas del sistema inmunitario descubiertas hasta ahora.

