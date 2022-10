AUMENTO DE LOS MENSAJES DE ODIO CON LAS TEMPERATURAS ALTAS Y BAJAS

Actualizado 8 de octubre , 2022

Un grupo de investigadores halló una mayor frecuencia de mensajes de odio en más de cuatro mil millones de tweets de usuarios de EE. UU cuando están fuera de una zona de confort climático.

El estudio se publica en The Lancet Planetary Health. Para llegar a estos hallazgos, los autores utilizaron un enfoque de aprendizaje automático para identificar ca. 75 millones de tweets de odio expresados en inglés en un conjunto de datos que consta de más de 4 mil millones de tweets publicados en Twitter en los EE. UU. entre 2014 y 2020. Al definir el discurso de odio, los investigadores se guiaron por la definición oficial de la ONU: una persona o un grupo sobre la base de su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad.

En los EE. UU., los autores encontraron niveles bajos de tuits de odio en una «ventana de bienestar» de 12 a 21 °C; el mínimo de tuits de odio se alcanza para temperaturas entre 15 y 18°C. Las temperaturas más cálidas y más frías están relacionadas con aumentos en los tweets de odio. La ventana de temperatura precisa para sentirse bien varía un poco entre las zonas climáticas, dependiendo de qué temperaturas son comunes. Sin embargo, las temperaturas por encima de los 30 °C se relacionan sistemáticamente con fuertes aumentos del odio en línea en todas las zonas climáticas y diferencias socioeconómicas, como ingresos, creencias religiosas o preferencias políticas.

Esta investigación seala los límites de la capacidad de adaptación a la temperatura.Incluso en áreas de altos ingresos donde las personas pueden pagar el aire acondicionado y otras opciones de mitigación del calor, los autores observaron un aumento en el discurso de odio en los días extremadamente calurosos. En otras palabras: hay un límite a lo que la gente puede acostumbrarse a estas temperaturas. tomar y por lo tanto existen probables límites de adaptación a las temperaturas extremas y estos son más bajos que los establecidos por nuestros límites meramente fisiológicos.

Las consecuencias de un comportamiento en línea más agresivo pueden ser graves, ya que se ha descubierto que el discurso de odio tiene un impacto negativo en la salud mental de las víctimas del odio en línea. También puede ser predictivo de crímenes de odio en el mundo fuera de línea. Los autores concluyen que proteger al clima del calentamiento global excesivo también sería importante para la salud mental.

Stechemesser A, Levermann A, Wenz L: Temperature impacts on hate speech online: evidence from four billion tweets. Lancet Planetary Health 2022; e714-e725. doi: 10.1016/S2542-5196(22)00173-5.