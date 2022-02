AUMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE MELATONINA EN LOS EE.UU EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

Actualizado 13 de febrero, 2022

La suplementación de melatonina está indicada para el tratamiento de los trastornos del sueño del ritmo circadiano y, a pesar de la evidencia insuficiente de su eficacia, se usa en forma muy frecuente como una ayuda para dormirTodo esto se adapta perfectamente a la creciente utilización de suplementos dietéticos como una forma segura de promover la salud y el bienestar.

Por otro lado, las evidencias de las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de la melatonina han estimulado la investigación de su valor terapéutico en múltiples enfermedades.

Un reciente artículo en el JAMA estudió este tema utilizando datos de los ciclos 1999-2000 a 2017-2018 de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES), centrándose en adultos de 20 años o más.

Se incluyó información de 10 ciclos NHANES para 55 021 adultos que consistieron en 52% mujeres y con una edad media de 47.5 años.

Los resultados indican que la prevalencia ponderada general informada del uso de melatonina aumentó del 0.4 % en 1999-2000 al 2.1 % en 2017-2018 y esta tendencia fue similar en todos los grupos de sexo y edad. El uso de más de 5 mg/día de la hormona, que no se informó antes de 2005-2006, saltó del 0.08 % al 0.28 %.

Si bien los autores señalan que la melatonina se considera segura en general, también señalaron que se han informado efectos adversos y advirtieron que los datos sobre el uso a largo plazo y el uso de dosis altas son inadecuados. La heterogeneidad en las formulaciones de venta libre como con su combinación con otras hierbas. respalda aún más la necesidad de una comprensión más amplia del consumo de melatonina exógena en la población.

Los investigadores concluyen que son necesarios más estudios sobre la eficacia y seguridad a largo plazo de la suplementación con melatonina.

Li J, Somers VK; Xu H et al. Trends in Use of Melatonin Supplements Among US Adults, 1999-2018. JAMA 2022; 327:483-5.