ASOCIACIÓN ENTRE LUMBALGIA CRÓNICA Y ATROFIA CEREBRAL LOCALIZADA

Actualizado 30 de marzo, 2022

El dolor lumbar crónico se asocia con reducciones en el volumen cerebral en áreas involucradas en el procesamiento del dolor, informa un estudio en la revista Pain de esta semana.

El dolor lumbar crónico es un problema muy común y la principal causa de años vividos con discapacidad. El 90 % de los afectados no pueden identificar ninguna causa u origen claro y específico de su dolor aunque hay evidencias que sugieren que la lumbalgia está asociada con volúmenes cerebrales más bajos en áreas cerebrales relacionadas al dolor.

El nuevo estudio agrega nueva evidencia de atrofia en áreas del cerebro relacionadas con el dolor en una gran muestra poblacional, con diversos grados de gravedad u otros tipos de dolor crónico. Los investigadores enfatizan que los participantes del estudio (n= 1106) no necesariamente buscaron ningún tratamiento para su afección. Ese es un hallazgo nuevo, ya que la mayoría de los estudios anteriores se han centrado en los que reciben atención por dolor crónico intenso.

Los investigadores analizaron imágenes de resonancia magnética del cerebro de 1106 participantes de 65 años o más. En un cuestionario del estudio, el 17 % de los participantes informaron tener dolor lumbar presente durante 3 meses o más. Los participantes restantes no informaron dolor crónico o dolor crónico en otras áreas además de la espalda baja. Los adultos mayores con CLBP tenían niveles de educación más bajos, tasas más altas de presión arterial alta y síntomas de depresión, y tasas más bajas de ejercicio regular.

Al analizar las imágenes de resonancia magnética, los investigadores se centraron en 10 áreas del cerebro con evidencia de participación en el procesamiento del dolor. La presencia de lumbalgia se vinculó con un volumen cerebral reducido (atrofia) en 4 de las 10 áreas: la corteza prefrontal ventrolateral, la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza cingular posterior y la amígdala, en comparación con los participantes sin dolor crónico.

Además, se identificó un «grupo significativo» (la circunvolución frontal superior izquierda) con un volumen cerebral reducido en una muestra relativamente grande mediante el enfoque QDEC (interfaz de consulta, diseño, estimación y contraste), un método que no especificaba previamente región cerebral de interés.

Los patrones siguieron siendo significativos después del ajuste por una amplia gama de factores sociodemográficos, de salud y de estilo de vida. Para los adultos mayores con dolor crónico en otras áreas, los volúmenes cerebrales regionales en áreas relacionadas con el dolor no fueron diferentes en comparación con los sujetos sin dolor crónico.

