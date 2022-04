ASOCIACIÓN ENTRE LOS SUPLEMENTOS CON CALCIO Y LA MORTALIDAD EN ANCIANOS CON ENFERMEDAD VALVULAR CARDÍACA

Actualizado 27 de abril, 2022

Los suplementos de calcio se relacionan con una muerte más temprana en personas mayores con enfermedad de las válvulas cardíacas

Una investigación publicada en la revista Heart demuestra que los suplementos de calcio, que se administran con frecuencia a las personas mayores para disminuir el riesgo de osteoporosis y fracturas, están relacionados con un mayor riesgo de muerte entre las personas con estenosis de la válvula aórtica.

La asociación entre el calcio o la vitamina D dietéticos y suplementarios con el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte es muy cuestionada. Sin embargo, la evidencia sobre su seguridad se deriva principalmente de estudios en animales, y la prescripción de ambos suplementos ha aumentado considerablemente en los últimos años, particularmente entre las mujeres posmenopáusicas.

Los investigadores rastrearon el estado de salud cardíaca de 2657 pacientes (edad promedio 74; 42% mujeres) con estenosis aórtica de leve a moderada entre 2008 y 2018: el período de seguimiento promedio fue de más de 5.5 años.

Los que tomaban suplementos tenían más diabetes y enfermedad de las arterias coronarias que los que no los tomaban.

También tenían más probabilidades de tener que tomarestatinas, warfarina y quelantes de fosfato o tratarse una lesión de las aretrias coronoarias o de necesitar diálisis renal.

Durante el período de seguimiento fallecieron 540 (20%) personas: 150 fallecieron por enfermedad cardiovascular; 155 murieron por otras causas; y 235 murieron por causas desconocidas. A 774 (29 %) personas se les reemplazó la válvula aórtica. Más de un tercio de las personas en cada uno de los grupos desarrollaron estenosis aórtica grave después de 5 años.

La vitamina D suplementaria sola no pareció afectar la supervivencia. Pero el suplemento de calcio más vitamina D se asoció con un riesgo significativamente mayor (31 %) de muerte por cualquier causa y con una duplicación del riesgo de muerte cardiovascular. Y se asoció con un aumento del 48 % en el riesgo de AVR en comparación con los que no tomaban suplementos.

El calcio suplementario solo también se asoció con un mayor riesgo de muerte por cualquier causa (24 %) y casi triplicando el riesgo de un reemplazo de la válvula aórtica. Los riesgos de muerte por cualquier causa y por enfermedad cardiovascular también eran más altos entre los que tomaban complementos de calcio a los que no se les reemplazó la válvula aórtica.

Este es un estudio observacional y, por lo tanto, no puede establecer la causa. Los que tomaban suplementos también tenían más factores de riesgo de enfermedad cardiaca y muerte que los que no los tomaban y no se evaluaron las cantidades de calcio ingerido de la dieta y los suplementos.

