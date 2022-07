ASOCIACIÓN ENTRE CONSUMO DE ALCOHOL MODERADO Y CAMBIOS COGNITIVOS Y DEPOSITO DE HIERRO CEREBRAL

Actualizado 12 de julio, 2022

Según un estudio de casi 21 000 personas publicado en PLOS Medicine, el consumo de siete o más unidades de alcohol por semana está asociado con niveles más altos de hierro en el cerebro. La acumulación de hierro en el cerebro se ha relacionado con las enfermedades de Alzheimer y Parkinson y es un mecanismo potencial para el deterioro cognitivo relacionado con el alcohol.

En el estudio se considera 1 unidad = 8 g de alcohol.

Cada vez hay más pruebas de que incluso el consumo moderado de alcohol puede afectar negativamente a la salud del cerebro. Un grupo de investigadores de Gran Bretaña exploraron las relaciones entre el consumo de alcohol y los niveles de hierro en el cerebro. Los participantes del Biobanco del Reino Unido informaron sobre su propio consumo de alcohol, y sus cerebros fueron escaneados mediante imágenes de resonancia magnética (RNM). A unos i 7 000 también se les tomaron imágenes de sus hígados usando MRI para evaluar los niveles de hierro sistémico. Todos los individuos completaron una serie de pruebas simples para evaluar la función cognitiva y motora.

La edad media de los participantes fue de 55 años y el 49% eran mujeres. Aunque el 2.7 % se clasificó como no bebedor, la ingesta media fue de unas 18 unidades por semana (162 gs de alcohol). Una botella de vino de 700 ml al 12% de alcohol contienes 84 gramos del mismo en total.

El equipo encontró que el consumo de alcohol por encima de siete unidades (56 g) por semana se asoció con marcadores de hierro más alto en los ganglios basales mientras que La acumulación de hierro en algunas regiones del cerebro se asoció con una peor función cognitiva.

Este es el estudio más grande hasta la fecha sobre el consumo moderado de alcohol y la acumulación de hierro. Aunque el consumo de alcohol fue autoinformado y podría subestimarse, este se consideró el único método factible para establecer la ingesta de una cohorte tan grande. Una limitación del trabajo es que las medidas derivadas de la resonancia magnética son representaciones indirectas del hierro cerebral y podrían combinar otros cambios cerebrales observados con el consumo de alcohol con cambios en los niveles de hierro.

Dada la prevalencia del consumo moderado de alcohol, incluso las asociaciones pequeñas pueden tener un impacto sustancial en poblaciones enteras, y podría haber beneficios en las intervenciones para reducir el consumo en la población general.

Topiwala A, Wang C, Ebmeier KP et al. Associations between moderate alcohol consumption, brain iron, and cognition in UK Biobank participants: Observational and mendelian randomization analyses. PLoS Med 2022; 19(7): e1004039. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004039