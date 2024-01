ARTÍCULOS SOBRE EL USO DE LAS DROGAS ILEGALES EN ARGENTINA

Actualizado 17 de enero 2024.

La revista Lancet Pyschiatry publicó una revisión sobre los efectos de las drogas ilegales en Sudamérica. Por separado presentamos un resumen del ese artículo. Como un servicio al lector y completar esa información volvemos a publicar en una nota aparte un informe de la SEDRONAR del año 2017 sobre este tema en la Argentina aparecido en esta misma sección. Además listamos una serie de artículos procedentes de la Argentina que cubren diversos aspectos de estas drogas como la prevalencia del uso de cannabis/cocaína en Argentina, Chile y Uruguay desde 2011 hasta 2018 , las características de la denominada pasta base de cocaína o paco, el efecto de las crisis económicas sobre su utilización y los efectos de estos derivados de la cocaína sobre la salud humana. Dejamos en claro que esto es solo una lista parcial de artículos procedentes de Argentina y que de ninguna manera agotan el tema.

…………..

Camarotti et al. realizaron una encuesta (n=148) en el Área Metropolitana de Buenos Aires y entre los principales resultados, encuentran que quienes consumen cocaínas fumables enfrentan procesos de vulnerabilidad en múltiples esferas: ocupacional, educativa, habitacional, sanitaria y vincular.

Camarotti AC , Güelman M, Azparren AL. Caracterización de personas consumidoras de cocaínas fumables que realizan tratamiento por drogas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Vertex 2018;29:245-51.

……………….

En un estudio multicéntrico, Mauro et al. estudian la prevalencia de la dependencia de cannabis/cocaína aumentó en la región (Argentina, Chile, Uruguay)a partir de 2010-2011, impulsada por la dependencia de cannabis. La prevalencia ajustada de la dependencia del cannabis aumentó del 0.7% en 2010 al 1.5% en 2017 en Argentina, del 0.8% en 2010 al 2.8% en 2018 en Chile y del 1.4% en 2011 al 2.4% en 2018 en Uruguay.

La dependencia relacionada con la cocaína aumentó en Uruguay, disminuyó en Argentina y se mantuvo estable en Chile. Entre las personas con dependencia de cannabis/cocaína en el último año, la prevalencia promedio del uso de tratamientos de alcohol/drogas fue del 15% en Argentina y del 6% en Chile.

Los autores concluyen que la prevalencia de la dependencia relacionada con el cannabis y la cocaína aumentó desde 2010 en Argentina y Chile y desde 2006 en Uruguay, pero el tratamiento de estas personas permanece en niveles bajos en los tres países exigiendo intervenciones de los gobiernos para atender esta situación.

Mauro PM, Gutkind S, Rivera-Aguirre AR et al. Trends in cannabis or cocaine-related dependence and alcohol/ drug treatment in Argentina, Chile, and Uruguay. Int J Drug Policy. 2022 October; 108: 103810. doi:10.1016/j.drugpo.2022.103810.

……………..

En el 2011, Epele abordó los complejos vínculos entre la rápida propagación de la Pasta base/paco y las normalización de las consecuencias de la crisis económica-política del 2001–2002 en Argentina. Basada en los resultados del estudio etnográfico llevado a cabo en tres barrios del Gran Buenos Aires desde el 2001–2005, su objetivo fue analizar los modos en que las modificaciones en las condiciones materiales y sociales de vida, se anudan con la elevada toxicidad de la PB/paco para dar forma al carácter emergente de la compulsividad de su consumo y al deterioro corporal, subjetivo y vincular de los usuarios/as activos de drogas de poblaciones marginalizadas. A través del análisis de los cambios de las transacciones que involucran directa o indirectamente drogas, desde la cocaína a la PB/paco, se hace posible argumentar los modos en que la profundización de la pobreza no sólo se asocia a la expansión de la Pb/paco, sino también modula sus modos de consumo, los malestares y problemas de salud asociados.

El perfil de los consumidores de pasta base de cocaína en localidades del Gran Buenos Aires indicó que el 38% consumía más de una vez al día y el 29% dijo haber consumido más de 50 dosis de pasta base de cocaína en un día. Los accidentes como consecuencia de fumar Paco sufrieron el 33% de los consumidores, y el 60% había participado alguna vez en algún delito para adquirir droga.

Epele ME. New Toxics, New Poverty: A Social Understanding of the Freebase Cocaine/Paco in Buenos Aires, Argentina. Substance Use & Misuse 2011; 46:, 1468-76:

……………….

A pesar de ser un producto intermedio en la elaboración de la cocaína y de que muchos de sus efectos son atribuibles al contenido de esta, en el paco, su consumo produce un cuadro clínico claramente distinto al observado en los consumidores de clorhidrato de cocaína lo cual puede estar relacionado con la impureza de esta droga. Los interesados en conocer más sobre la denominada pasta base o paco, sus características y efectos sobre el sistema cardiovascular pueden consultar los trabajos de Previgliano et al. y Castilla et al. citados más abajo.

Previgliano I, Cortese S, Di Nardo V, et al. Cambios en la hemodinamia cerebral en consumidores crónicos de paco y cocaína: estudio de casos y controles. Vertex 2014;25:92-8

Castilla R, Matheu F, Azzato F, Milei J. Cocaína y paco en cardiología. Un tema que considerar. Rev Argent Cardiol 2020; 88:469-72.