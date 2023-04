ALTAS TASAS DE AGOTAMIENTO (BURNOUT) EN LAS PROFESIONES DE LA SALUD DE LOS EE.UU

Actualizado 12 abril, 2023

A través de una encuesta nacional, investigadores de la ciudad de Boston, EE.UU. identificaron la sobrecarga de trabajo, el agotamiento y la intención de abandonar las profesiones de atención médica entre las enfermeras, el personal clínico y no clínico.

El agotamiento se asocia con resultados adversos que incluyen errores médicos y una atención de menor calidad. Si bien muchos estudios se han centrado en el agotamiento de médicos o enfermeras, la pandemia de COVID-19 aumentó el estrés en la fuerza laboral de atención médica, incluido el personal de apoyo y los equipos de atención médica. Un nuevo estudio de 206 organizaciones de atención médica dirigido por investigadores del Brigham and Women’s Hospital en Bostom, EE. UU., identificó altos niveles de agotamiento, intención de dejar la profesión y sobrecarga de trabajo en todos los miembros de la fuerza laboral de atención médica. Sus resultados se publican en el Journal of General Internal Medicine.

Los autores analizaron el agotamiento, la intención de dejar la profesión y los sentimientos de sobrecarga de trabajo informados en la Encuesta de afrontamiento con COVID de la Asociación Médica Estadounidense de abril a diciembre de 2020. A través de la encuesta, se recopilaron 43,026 respuestas de 206 organizaciones de atención médica.

Los encuestados incluyeron más de 15 000 médicos y 11 000 enfermeras. También incluyeron a más de 5000 miembros del personal clínico, como farmacéuticos, auxiliares de enfermería, terapeutas, asistentes médicos o trabajadores sociales, y más de 11 000 miembros del personal no clínico, incluidos personal de limpieza, personal administrativo, técnicos de laboratorio o personal de servicio de alimentos.

Cerca del 50 % de todos los encuestados reportaron agotamiento, con los niveles más altos entre las enfermeras (56 %) y otro personal clínico (54 %) describieron agotamiento. La intención de dejar el trabajo fue del 29 % de los trabajadores de la salud, con el 41 % de las enfermeras, el 33 % del personal no clínico y el 31 % del personal clínico informando el sentimiento. La intención de irse fue mayor tanto para los médicos como para las enfermeras en un entorno de pacientes hospitalizados en comparación con los entornos de pacientes ambulatorios.

La prevalencia de la sobrecarga de trabajo percibida osciló entre el 37 % entre los médicos y el 47 % en el resto del personal clínico. Y esta sobrecarga de trabajo se asoció significativamente tanto con el agotamiento como con la intención de dejar el trabajo. Estos datos deberían ser una oportunidad para identificar y abordar la carga de trabajo en todos los tipos de trabajos.

Rotenstein LS, Brown R, Sinsky C, Linzer M. The Association of Work Overload with Burnout and Intent to Leave the Job Across the Healthcare Workforce During COVID-19. J Gen Intern Med 2023 Mar 23;1-8. doi: 10.1007/s11606-023-08153-z.