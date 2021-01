AGUA COMO TRATAMIENTO PARA EL SINDROME METABÓLICO

Actualizado 11 de enero, 2021

En un trabajo experimental en un modelo de síndrome metabólico en ratones, investigadores de la Universidad de Colorado han descubierto que la fructosa estimula la liberación de vasopresina, una hormona relacionada con la obesidad y la diabetes y sugieren que el agua puede suprimir la hormona y aliviar estas condiciones en ratones.

La vasopresina controla la reabsorción de agua mediante la concentración de orina y la reducción de su volumen, en los túbulos renales, afectando así la permeabilidad tubular. Sin embargo, la grasa también es una fuente de agua metabólica y por lo tanto existe la posibilidad de que la vasopresina pueda tener un papel en la acumulación de grasa. En base a que la fructosa estimula la vasopresina los investigadores señalan que el síndrome metabólico inducido por fructosa está mediado por vasopresina y que esta acción a su vez requiere de la fructoquinasa, una enzima específica para el metabolismo de la fructosa. La supresión de la vasopresina con hidratación previene y mejora el síndrome metabólico inducido por fructosa. Los efectos de la vasopresina son mediados por el receptor de vasopresina 1b, ya que los ratones knockout para el receptor de vasopresina 1b están protegidos mientras que el knockout del receptor V1a mostró un agravamiento del síndrome metabólico. Es probable que el mecanismo esté mediado en parte por la expresión de novo de V1b en el hígado que amplifica la expresión de fructoquinasa en respuesta a la fructosa. Estos estudios apoyan un nuevo papel de la vasopresina en la conservación del agua a través de la acumulación de grasa como fuente de agua metabólica.

Estos datos concuerdan con las observaciones que muestran que las personas obesas a menudo tienen signos de deshidratación. También explica por qué las dietas altas en sal también pueden causar obesidad y diabetes. Los datos sugieren que una mayor ingesta de agua puede ser una forma beneficiosa de prevenir o tratar el síndrome metabólico.

Hernando AA, Jensen TJ, Kuwabara M et al. Vasopressin mediates fructose-induced metabolic syndrome by activating the V1b receptor. JCI Insight 2020 Dec 15;140848. doi: 10.1172/jci.insight.140848. Online ahead of print.