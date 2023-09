AFECTACIÓN DE CANALES IÓNICOS DEL PULMÓN POR LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

Actualizado 16 de septiembre, 2023

Con frecuencia los cigarrillos electrónicos se promocionan como una alternativa más segura a fumar basándose en la percepción errónea de que inhalar nicotina es seguro hasta que desaparezcan otras sustancias químicas nocivas en el humo del cigarrillo.

Ya se conocía que de manera similar al humo del cigarrillo, los aerosoles de los cigarrillos electrónicos disminuyen el transporte de iones mediado por el canal regulador transmembrana de la fibrosis quística (CFTR) a través del epitelio de las vías respiratorias aunque no se sabe si ese transporte defectuoso de iones debido a los cigarrillos electrónicos ocurre in vivo y cuál es la contribución singular de la nicotina inhalada a las alteraciones en el aclaramiento mucociliar (MCC), la principal defensa fisiológica de las vías respiratorias.

Los investigadores probaron los efectos de los aerosoles de nicotina de los cigarrillos electrónicos en células epiteliales bronquiales humanas primarias (HBE) y dos modelos animales, ratas y hurones, conocidos por su creciente complejidad fisiológica y potencial de traducción clínica en experimentos in vitro e in vivo con ensayos electrofisiológicos para la actividad CFTR y análisis de imágenes de tomografía de coherencia microóptica (μOCT) para detectar alteraciones en la fisiología del moco de las vías respiratorias.

Los resultados indican que la nicotina en los aerosoles de los cigarrillos electrónicos causa una reducción en el transporte de iones mediado por el canal epitelial de Na sensible al amiloride y por el CFTR, retraso del MCC y disminución de la hidratación de la superficie de las vías respiratorias.

En el artículo se señala que los vehículos comunes de los cigarrillos electrónicos, la glicerina vegetal y el propilenglicol, no afectaron la función CFTR o MCC in vivo a pesar de sus importantes efectos adversos in vitro.

Estos estudios contribuyen a una mejor comprensión de los efectos de la nicotina inhalada en la salud pulmonar entre los usuarios de cigarrillos electrónicos e informan sobre los mecanismos patológicos involucrados en la alteración de la defensa del huésped y el mayor riesgo de enfermedades pulmonares asociadas al tabaco.

Rasmussen LW, Stanford D, LaFontaineJJ et al. Nicotine aerosols diminish airway CFTR function and mucociliary clearance. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2023;324:L557-L570.