ACTUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA NEFRITIS LÚPICA

Actualizado 21 de septiembre, 2022

La nefritis lúpica (NL) ha mostrado una resistencia considerable a los esfuerzos por mejorar su evolución. La NL está presente en más del 50% de los afectados con lupus eritematoso sistémico (LES) que se tratan con terapias inmunosupresoras e inmunomoduladoras. Desde hace años se están investigando varios enfoques terapéuticos novedosos para la NL debido al espectro de efectos adversos de la terapia convencional.

Una revisión exhaustiva de un total de 23 metanálisis y metanálisis mostraron que los inhibidores de la calcineurina (CNI), particularmente el tacrolimus (TAC), en combinación con glucocorticoides (GC) superaron a la ciclofosfamida (CPA) con GC en la tasa de remisión, ya sea total o parcial, y en términos de complicaciones infecciosas. En la terapia de mantenimiento, el MMF fue superior a la azatioprina (AZA) ya que los pacientes tratados con el inmunosupresor mMofetil micofenolato (MMF) tuvieron una tasa de recaída más baja.

A medida que ingresan al mercado agentes más prometedores, como voclosporina, belimumab y obinutuzumab, el manejo de la NL podría sufrir cambios significativos durante los próximos años. Por otro lado la aplicación de la biopsia renal no solo como herramienta de diagnóstico, sino también como herramienta de manejo, está ganando terreno.

