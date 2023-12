A CUALQUIER EDAD LAS MOSCAS OBESAS VIVEN MÁS TIEMPO CON UNA DIETA

Actualizado 17 de diciembre, 2023

De acuerdo a un informe publicado en el PNAS USA las moscas viejas y obesas se vuelven más saludables y viven más si se ponen a dieta. Si el efecto es válido para los humanos, significaría que nunca es demasiado tarde para que las personas obesas mejoren su salud con la dieta.

Existen diferentes definiciones para la obesidad pero todas coinciden en que significa tener demasiada grasa corporal y esto se asocia con enfermedades relacionadas con el metabolismo, incluidas las enfermedades cardíacas y la diabetes.

Si bien los ensayos en humanos han demostrado los efectos beneficiosos para la salud de comer menos, especialmente en personas obesas sanas, los estudios que examinan los efectos sobre la esperanza de vida no han sido realistas para los humanos.

Un nuevo estudio proveniente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Connecticut, EE.UU han demostrado que las moscas de la fruta alimentadas con una dieta alta en azúcar, alta en proteínas y alta en calorías que imita la dieta moderna procesada tienen cambios metabólicos similares a los de los humanos obesos.

Las moscas de la fruta viven poco y rápido: la vida útil de las moscas criadas con una dieta alta en calorías es de menos de 80 días, mientras que las que viven más tiempo con una dieta baja en calorías pueden llegar a los 120 días.

Para probar si los cambios en la dieta en una etapa avanzada de la vida pueden cambiar la esperanza de vida de una mosca, los investigadores criaron varios lotes de moscas de la fruta. Algunas de las moscas se criaron con una dieta baja en calorías que proporcionaba sólo la mitad de la energía de una dieta normal, mientras que otras se criaron con una dieta alta en calorías que proporcionaba tres veces la cantidad habitual de calorías.

En este estudio, observaron específicamente moscas macho. Las moscas jóvenes que cambiaron de una dieta alta en calorías a una dieta baja en calorías a los 20 días de edad vivieron vidas muy largas, similar a las moscas alimentadas con una dieta baja en calorías desde el primer día. Por otro lado cambiar la dieta de las moscas a una baja en calorías seguía siendo una forma confiable de extender la vida útil incluso de las moscas viejas y con mala salud. Los insectos más viejos criados con una dieta alta en calorías tenían más lípidos en sus cuerpos y gastaban más energía defendiendo sus cuerpos de las especies reactivas de oxígeno. También tenían una tasa de mortalidad más alta que las moscas criadas con una dieta baja en calorías. Pero cuando las moscas supervivientes con alto contenido calórico fueron cambiadas a una dieta baja en calorías a los 50 o incluso 60 días (cuando la mayoría de las moscas con alto contenido calórico ya habían muerto), sus metabolismos cambiaron, su tasa de mortalidad se desplomó y su esperanza de vida se alargó.

Los resultados del equipo muestran que el metabolismo de las moscas puede adaptarse a un cambio de dieta incluso en la vejez. Dado que muchas vías metabólicas básicas de las moscas de la fruta se comparten con los humanos, este estudio sugiere que el metabolismo humano puede responder de la misma manera, y que las personas que consumen una dieta alta en calorías podrían beneficiarse al reducir su ingesta de calorías en la vejez.

