19/7. LA CURVA EPIDÉMICA SIGUE BUSCANDO UN PICO. ¿PODEMOS REINFECTARNOS?

Seguimos enfrentando entre 3000 y 4000 casos por día. No se vio un claro efecto de la cuarentena reforzada de los últimos 14 días. El R0 para Argentina sigue en 13. Desde el 22/6 los casos de CABA se estabilizaron en 1000 diarios. En el conurbano subieron de 1000 diarios a 3000 (excepto la caída circunstancial de ayer a 1817).

Y la curva se sigue acelerando en los municipios del conurbano, en algunos más que otros, pero sigue.

Quilmes tiene ya 5190 casos acumulados, Avellaneda y Lanús: 3530, San Martín: 3110, Tres de Febrero: 2610, Merlo: 2340, San Isidro: 1840. Morón: 1540 y José C. Paz: 1080.

Todavía no se han saturado las áreas de terapia intensiva de nuestros hospitales. Seguimos con una letalidad de 1.79% y las tasas de duplicación de casos y muertes son mayores de 10 días. La última duplicación de muertes (hasta llegar a 2048) fue de 23 días, la anterior (hasta llegar a 1024) había sido de 24 días. La duplicación de casos sigue en aumento. 28.7 días para la CABA y 18.1 días para Buenos Aires. El problema es que los casos diarios son muchos y no están controlados totalmente.

Ayer nos enteramos del fallecimiento del Dr. Benito Yucra del Hospital Thompson. Falleció por haberse infectado y va nuestro homenaje a él, a su familia y a sus compañeros.

Aparentemente había tenido la infección por coronavirus dos meses antes. Se curó y se reintegró a sus tareas. Si no hubo errores diagnósticos esto no debería haber sucedido.

Ayer también recibimos un informe de los CDC del día 17/7 que fue una puesta al día del documento titulado: Duration of Isolation & Precaution for Adults. Ese documento puntualiza que el riesgo de reinfección sería muy bajo en los primeros 3 meses posteriores a la infección inicial. Y también dice: “Actualmente, 6 meses después de la emergencia del SARS-CoV-2, no hubo ningún caso confirmado de reinfección por el SARS-CoV-2. No obstante, permanece limitado el número de áreas donde la presión de infección sostenida se ha mantenido en el tiempo, y allí es donde las reinfecciones podrían ser observadas con mayor probabilidad”.

Esta pandemia nos muestra diariamente que nuestros presupuestos pueden ser erróneos. Que, posiblemente, no sea seguro haber padecido la enfermedad y ser “inmune”. Ya se ha publicado que personas que tuvieron el coronavirus, con PCR positiva en los hisopados, no tienen anticuerpos detectables en el seguimiento. Como personal de salud tenemos que seguir cuidándonos, usando los EPP, a pesar del cansancio acumulado en estos meses. Lo que queda de julio y todo el mes de agosto van a ser cruciales. Ya llegarán las vacunas y a esperar que su eficacia sea duradera. Otra lección que tendremos que aprender.

Marcelo Beltrán

