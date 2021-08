CURVAS Y COMPARACIONES. COVID-19: nuevos casos, letalidad, mortalidad, variante Delta, vacunación, segunda y tercera dosis (agosto 2021)

Comenzamos con curvas obtenidas de la fuente de datos: Our World in Data, fecha 21 de julio y 14 de agosto 2021.

Figura 1. Nuevos casos confirmados por millón de habitantes

Las curvas de Argentina, Brasil, Chile y España van en descenso y “la del Reino Unido en ascenso importante”.

“En el Reino Unido levantaron restricciones esperando alcanzar inmunidad de rebaño ahora que gran parte de la población está vacunada. Están alcanzados por la variante delta. Y es posible que sean el origen de una nueva variante. Juegan con la mortalidad como veremos más adelante”.

El entrecomillado lo escribimos el 21 de julio. Unos días después la curva de casos en Gran Bretaña, igual que en España, y ante el asombro mundial, empieza a bajar. Sin restricciones, y por la fuerza de la vacuna y los casos acumulados. Aunque, nuevamente empieza a ascender en Gran Bretaña.

Figura 2. Mortalidad por millón de habitantes

Desciende en Argentina, Brasil y Chile y está empezando a ascender en el Reino Unido, España y Estados Unidos. ¿Su política de apertura dará como resultado una epidemia con muy baja mortalidad? Lo veremos con el correr de los días.

Figura 3. La letalidad es parecida en los países estudiados, excepto Brasil que sigue algo más elevada

Figuras 4 y 5. Datos de la vacunación

Datos de Our world in data del 21/7

Datos de Our World in Data del 13/8

Es evidente la diferencia entre los países. Se está viendo el impulso reciente de las segundas dosis al aprobarse la combinación de vacunas.

En relación a la vacunación en la República Argentina

Monitoreo Público de Vacunas:

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/aplicadas

Hasta el 21/07/2021: Dosis distribuidas: 32 801 774

Dosis aplicadas: 28 674 364

Vacunados con 1era Dosis: 22 876 517

Vacunados con 2da Dosis 5 797 847

Dosis aplicadas del 15/7 al 21/07: 2 326 086

En Provincia de Bs. As.: Dosis distribuidas: 12 610 270

Dosis aplicadas: 10 994 962

1era Dosis: 9 920 012; 2da Dosis: 2 174 950; Inscriptos: 10 660 316

En CABA: Dosis distribuidas: 2 473 331

Dosis aplicadas: 2 424 405

1 era Dosis: 1 957 205; 2 da Dosis: 567 200

Vacunación al 13/8

De este modo 26 577 125 con una dosis (59% de la población) y 9 884 094 con dos dosis (21.5% de la población) y la variante delta se acerca cada vez más. Sabemos que una sola dosis de vacuna no da protección eficaz.

Figuras 6-8. Veamos algunos ejemplos de cómo avanzó la segunda dosis de vacuna en Argentina

Las segundas dosis pasaron a los casos históricos acumulados y se acentuó la pendiente.

La variante Delta produce mayor riesgo de internaciones [OR 2.20 (IC 1.93-2.53)], mayor riesgo de ingreso a UTI [OR 4.90 (IC 2.98-4.99)], mayor mortalidad [OR 2.37 (IC 1.50-3.30)]. (1)

Sucedió lo mismo en Singapur (2) y en Escocia (3)

Hasta el momento se está logrando demorar la circulación de la variante Delta en el país, pero existe circulación comunitaria en países limítrofes como Brasil y Paraguay.

Ahora se sabe además que la protección con dos dosis frente a la variante delta va disminuyendo a partir de los 6 meses (4)

Por último, está lo reportado en Barnstable County (5) donde se halló que la carga viral de los infectados por esta variante era tan alta en los no vacunados como en los vacunados.

Esto es difícil interpretar, conociendo la fisiopatología del virus. Desde hace tiempo sabíamos que produce más enfermedad y muerte cuando mayor es la carga viral y más tardan en aparecer los anticuerpos neutralizantes, como ya está publicado (6-8).

Volvamos al reporte del brote de Barnstable County, haremos algunas observaciones extraídas de (9):

Habría 4 limitaciones para la conclusión de que la carga viral en vacunados es igual de alta que en no vacunados. 1. Dado que la cobertura de vacunas aumenta en la población, cada vez más se podrán presentar casos en vacunados. 2. Por un sesgo de detección, las infecciones asintomáticas en vacunados van a estar sub-representadas. 3. La reunión al aire libre en Barnstable estaba dirigida a varones adultos mayores y, hay una reevaluación en marcha sobre características demográficas adicionales y la presencia de comorbilidades. Están cruzando información de los casos con otros datos de laboratorio y la historia de vacunación. Y, 4. Los valores CT (umbral del ciclo -Cycle threshold), obtenidos por RT-PCR cualitativa pueden ser afectados por otros factores que la carga viral. Se necesitan estudios virológicos de carga viral para certificar la igualdad de las cargas virales en vacunados y no vacunados.

Algunas reflexiones finales

Teniendo siempre en cuenta la situación de emergencia, ya conocemos la importancia de la combinación de vacunas y su eficacia. Argentina la está realizando como ya lo había llevado a cabo el Reino Unido. Las vacunas son muy eficaces y seguras. Hasta el surgimiento de la variante Delta la política sanitaria argentina fue la de cubrir con una sola dosis a la mayoría de la población. Ahora la situación se torna más amenazante debido, precisamente a la variante Delta. Se vuelve imperiosa la aplicación de la segunda dosis. Y, a esto pudimos acceder gracias a la combinación de vacunas.

Si se sigue frenando el mayor tiempo posible la circulación comunitaria de Delta y mantenemos el nivel actual acelerado de aplicación de segundas dosis, podría ser que estas segundas dosis tardías actúen como un importante refuerzo de la inmunidad comunitaria, lo que sería equiparable a las terceras dosis que se están comenzando a aplicar en algunos países, como Chile e Israel.

La vacunación en el mundo hace evidente, una vez más, la situación de inequidad en el acceso a la salud. Argentina se vio afectada por la demora en la provisión del segundo componente de la vacuna Sputnik V, por la dificultad en la producción de envases en México para la vacuna de Astra-Zeneca y las dificultades en las negociaciones con los laboratorios productores de las vacunas Moderna y Pfizer.

Tendremos que continuar con los cuidados, uso de tapabocas, distancia social. Estos se deberán mantener en el tiempo. Nuestros gobernantes, referentes políticos, sociales y de salud deben dar el ejemplo.

Marcelo Beltrán, Claudia Leroux

marcelobeltran2002@yahoo.com.ar

cileroux@yahoo.com.ar

