UN TRABAJO REALIZADO EN LOS EE.UU. DEMUESTRA QUE LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA INCREMENTÓ EL CONSUMO ILEGAL DE LA MISMA

Actualizado 1 de agosto, 2017

Una investigación publicada en JAMA Psychiatrics comparó el uso ilegal de la marihuana en los periodos 1991-1992 y2012-2013 en los estados que legalizaron la marihuana respecto a los que no la hicieron. Los datos incluyeron tres estadísticas nacionales y las conclusiones revelan que el consumo ilegal de la marihuana se incrementó en los estados que promovieron leyes aceptando el uso de la misma. Hasta el momento 28 estados de los EE.UU aceptan con restricciones el uso legal de la marihuana. El trabajo demuestra además que la pronosticada prevalencia del uso ilegal de la marihuana en California, donde el consumo era muy superior al del resto de los estados, no difiere del que se espera en los estados que aceptan el uso legal de la droga. Una mayor disponibilidad de la droga, la actitud permisiva y una mayor creencia en la seguridad de la droga podrían ser los factores que aumentan el uso ilegal de la misma. Los autores concluyen que si bien el uso de la marihuana es beneficioso en ciertas enfermedades o síndromes, su legalización no está exenta de problemas como el que demuestran.

Hasin DS, Sarvet AL, Cerdá M et al. US Adult Illicit Cannabis Use, Cannabis Use Disorder, and Medical Marijuana Laws: 1991-1992 to 2012-2013. JAMA Psychiatry 2017; 74: 579-88.

——————–