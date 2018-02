RIESGO DE FUMAR UN CIGARRILLO POR DÍA

Actualizado 3 de febrero, 2018

La prevalencia del tabaquismo es muy alta en todo el mundo y aunque la cifra sigue bajando el número de fumadores se incrementa con el crecimiento demográfico y por esto se calcula que cerca de mil millones de personas son fumadoras, el 49 % de los hombres y el 11 % de las mujeres, la mayoría en países en desarrollo. Por otro lado se consideraba que fumar unos pocos cigarrillos diarios no tenía riesgo en la salud al igual que el consumo de cigarrillos del tipo bajos en nicotina.

Un reciente meta análisis publicado en el British Medical Journal concluye que fumar un solo cigarrillo por día acarrea en el fumador un riesgo de padecer enfermedad coronaria o ataque cerebrovascular equivalente a la mitad del que fuma 20 cigarrillos diarios. Los autores del estudio analizaron las bases de datos con trabajos sobre el peligro de fumar 1-5 cigarrillos diarios- con un mínimo de 50 casos cada uno- en forma electrónica y manual desde 1946 hasta el año 2015.

Para el análisis se siguieron las indicaciones del grupo MOOSE (Meta-analysis Of Observational Studies in Epidemiology) comparando los riesgos de fumar 1, 5 ó 20 cigarrillos diarios.

Los hombres que fumaban 1 cigarrillo diario y tomando en cuenta factores confundidores, tuvieron un aumento del 74 y 30 % en el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca o un ataque cerebro vascular en comparación con los no fumadores. En las mujeres esas cifras fueron del 119 y 46 %.

Los hombres y mujeres fumadores de 1 cigarrillo diario tuvieron un riesgo de enfermedad cardíaca del 53 y 38 % respecto de los que fumaban 20 cigarrillos diarios. En el caso del ACV, el riesgo para hombres y mujeres fue del 64 y 36 % en comparación con los fumadores de 20 cigarrillos diarios. En conclusión, fumar un cigarrillo diario representa un riesgo significativo para la salud.

