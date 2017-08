PREVENCIÓN DEL MAL DE LA MONTAÑA CON IBUPROFENO O ACETOAMINOFENOL

Actualizado 27 de junio, 2017

No se conoce con precisión las causas que generan el mal agudo de montaña, una entidad frecuente en las personas no aclimatadas que se encuentran por encima de los 2500 metros de altura. Las razones podrían ser un proceso en el sistema nervioso central que incrementa la expresión de factores endoteliales causando edema vasogénico y por el otro lado un proceso inflamatorio por la hipoxia hipobárica. Hasta hace poco tiempo la acetazolamida era la única droga con un relativo efecto profiláctico aunque su mecanismo de acción no es preciso. La cascada inflamatoria esgrimida como una de las causas del cuadro sería la base para la utilidad ya conocida del ibuprofeno. En un nuevo trabajo, los investigadores estudiaron el efecto de dos drogas, el acetoaminofenol y el ibuprofeno en personas que escalan montañas en Nepal, excluyendo del estudio a los nativos de la región. Cada uno de los participantes del estudio doble ciego recibió al menos tres dosis diarias de 600 mg de ibuprofeno o de 1000 mg de acetoaminofenol antes de iniciar la escalada. El resultado expuesto es el de la reducción en los cuadros de mal de la montaña en los grupos que tomaron una de las dos drogas sin que haya diferencias entre las mismas. En estos grupos tratados el cuadro se presentó en el 19 % de los participantes, una reducción de 14 puntos de lo observado en los no tratados que es del 33 %.

