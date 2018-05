POSIBLE UTILIDAD DEL CONSUMO DE BICARBONATO DE SODIO EN LAS ENFERMEDADES AUTOINMUNES

Actualizado 23 abril, 2018

Un reciente artículo publicado en J. Immunology describe la utilidad de la ingesta de NaHCO 3 en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide. El trabajo se basó en los resultados obtenidos en ratas y en seres humanos. La ingesta de NaHCO 3 100 mM en forma diaria durante 14 días en los animales produce cambios significativos en los fenotipos de los macrófagos M1, inflamatorios a los del fenotipo M2, regulatorios del proceso inflamatorio, con aumento en la masa esplénica y de las células T regulatorias que disminuyen la respuesta inflamatoria. También observaron igual respuesta en ratas Dahl hipertensas con procesos inflamatorios en el bazo y riñones. Además, comprobaron un punto muy importante, porque similares cambios en la polarización de los macrófagos fue observada en seres humanos luego de 2-3 horas después de ingerir 2 g de NaHCO 3 . El mecanismo no se conoce pero sugieren que la secreción de ácido en el estómago luego de la administración del NaHCO3 de alguna manera modifica la respuesta inmunológica del bazo.

Los autores demostraron además que la manipulación suave del bazo (laparotomía exploratoria) era suficiente para abolir la respuesta antiinflamatoria del NaHCO 3 con hiperplasia o hipertrofia de la capa con células mesoteliales. Las células mesoteliales son positivas para un marcador neuronal, el PGP9.5 y para la acetilcolina- esterasa, formando una suerte de red semejante a una neuronal. La alteración de esta red mesotelial (por suave manipulación experimental) o la resección de los nervios vagos producen la pérdida del sistema de la acetilcolina- -esterasa y una disminución en la masa esplénica, una evidencia más sobre la respuesta antiinflamatoria del sistema colinérgico. Otro dato de interés que apunta a la necesidad de secreción gástrica para esta respuesta antiinflamatoria es que la inhibición de la bomba de protones abolió la respuesta antiinflamatoria del NaHCO 3 . Ello refuerza la idea de que el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones aumenta el riesgo de una insuficiencia renal crónica. En síntesis, la ingesta oral de NaHCO 3 promueve la secreción gástrica, activando una vía antiinflamatoria esplénica con una respuesta colinérgica que es transmitida al bazo a través de una red de células mesoteliales.

