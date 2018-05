LAS NOTICIAS FALSAS SE DIFUNDEN ONLINE MÁS Y MEJOR QUE LAS VERDADERAS

Actualizado 15 de mayo, 2018

Un artículo publicado en Science relata los resultados de una investigación sobre la difusión diferencial de noticias distribuidas por Twitter (en inglés) en cascadas de rumor, entre 2006 y 2017: alrededor de 126 000, tuiteadas por ~3 millones de personas, más de 4.5 millones de veces. El proceso de difusión de un rumor se puede caracterizar por tener uno o más cascadas, que se definieron como instancias de un patrón de difusión de rumor con una cadena de re-tuiteo ininterrumpido con un origen común y único. Se clasificaron las noticias como verdaderas o falsas usando información de 6 organizaciones independientes de verificación de datos, que presentaron 95 a 98% de acuerdo sobre las clasificaciones. Resultó que las falsedades se difunden significativamente más rápido y más ampliamente que la verdad, en todas las categorías de información. Además, mientras que las noticias verdaderas raramente se difunden a más de 1000 personas, las noticias falsas top (un 1% de ellas) llegaron en cascada a entre 1000 y 100 000 personas. Esto fue más pronunciado para las falsedades políticas que para las falsas noticias sobre terrorismo, desastres naturales, ciencia o información financiera. Contrariamente a lo que podría suponerse, los robots aceleraron la propagación de noticias verdaderas y falsas al mismo ritmo, lo que implica que las noticias falsas se propagan más que la verdad porque los humanos, no los robots, son más propensos a propagarlas.

