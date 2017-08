LA MUERTE DE JERRY LEWIS, CÓMICO GENIAL, ICONO DE LA CULTURA Y FILÁNTROPO

Actualizado 21 de agosto, 2017

El 20 de agosto pasado falleció en los EE.UU. Jerry Lewis, un extraordinario artista cómico que durante décadas deleitó a millones de personas con sus películas y espectáculos. Había nacido en Nueva Jersey, EE.,UU en 1926. Aquí enfatizamos la labor encomiable que cumplió por décadas como Chairman de la Muscular Dystrophy Association de los EE.UU. y como conductor por 45 años del famoso programa Telethon para reunir fondos para la investigación y tratamiento de las enfermedades musculares. Muchos laboratorios e investigaciones de todo el mundo, incluido nuestro país, pudieron desarrollarse gracias a la ayuda económica prestada en forma de subsidios y becas por esta sociedad. Entre las múltiples investigaciones financiados por esta entidad figura el descubrimiento por el el grupo de Hoffman y Kunkel en 1987 de la proteína citoesquelética distrofina, ausente o deficiente en los enfermos con distrofia muscular, causando la destrucción progresiva del músculo.

