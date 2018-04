INVERSIÓN EN SALUD EN LA ARGENTINA

Actualizado 8 de abril, 2018

En el número 1 de este año, en la sección Datos y Novedades, resumimos un informe anual de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) con 85 indicadores respecto al estado de salud, factores de riesgo, cobertura médica, sistemas de salud y otros indicadores sociales en todo el continente americano, basados en la información oficial suministrada por los países, que fue analizada por un grupo de trabajo que elaboró el listado correspondiente. De acuerdo a ese informe (página 13, columna 77) la inversión en salud en el ámbito público (año 2014) es encabezada por Uruguay (6.1% del PBI), seguida de Paraguay (4.5%), Chile (3.9%) y por último de Argentina (2.1% del PBI). Cuba sería el país con mayor inversión en salud, 10.3 % seguido de los EE.UU con 8.3 % del PBI.

En una nota del diario La Nación, publicada el día 7 de abril de 2018, el Sr. Ministro de Salud de La Nación, Dr. Adolfo Rubinstein señala entre otros conceptos que el gasto en salud en la Argentina es de más del 10 % del PBI, uno de los más altos de la región. No tenemos información respecto a esta discrepancia.

