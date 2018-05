IDENTIFICACIÓN DE UN BLANCO PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR

Actualizado 14 de mayo, 2018

La hipertensión pulmonar es un grave problema por la falta de tratamiento dirigido a bloquear el remodelamiento vascular en la enfermedad. Los estudios señalan una sobrevida del 50 % a los cinco años de iniciada.

Un artículo publicado en el Am J Respir Crit Care Med abre una nueva ventana con datos que abren la posibilidad de desarrollar tratamiento dirigido hacia el producto de la identificación de un gen, el FoxMl, el causante de los cambios que ocurren en las arterias pulmonares con aumento en el el espesor de las misma, formando parte del remodelamiento vascular.

Los investigadores utilizaron un modelo de la enfermedad en ratones y también comprobaron sus resultados en células de enfermos con hipertensión pulmonar.

Los principales resultados fueron que el gen FoxM1 se sobre expresa en las células de los enfermos y en ratones con la enfermedad; el KO del gen en esos ratones no permiten el desarrollo de la hipertensión pulmonar.

El gen FoxM1 tiene efectos sobre la proliferación celular y el estudio revela que es activado por una serie de factores de crecimiento de las células endoteliales dañadas, el inicio de la enfermedad. Esto da vía libre para que el FoxMl incremente la producción de células en la capa media de las arterias pulmonares y el consiguiente aumento en el espesor.

Los investigadores probaron además que la utilización de un inhibidor del FoxM1, el Thiostrepton, disminuye la hipertensión pulmonar en ratas que desarrollan esta enfermedad. El Thiostrepton es un antibiótico derivado de cepas de Streptomyces conocido desde mediados del siglo pasado y utilizado en veterinaria; recién en 2008 se descubrió que Thiostrepton es eficaz en la actividad de las células de cáncer de mama al inhibir el factor de transcripción forkhead box M1 (FoxM1). Como conclusión, el estudio sugiere un posible candidato para el desarrollo de drogas que puedan atenuar la hipertensión pulmonar.

