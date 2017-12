FALLECIÓ RICARDO MILEDI (1926-2017)

Actualizado: 25 de diciembre, 2017

La semana pasada falleció en los EE.UU, Ricardo Miledi un extraordinario científico mexicano, uno de los mayores pilares de la neurofisiología de la unión neuromuscular. Era médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México donde comenzó su carrera científica y continuó su investigación en diversos laboratorios en Australia, Reino Unido, Italia y Estados Unidos. Durante muchos años trabajó en Londres junto a Bernard Katz, publicando en conjunto 45 trabajos y constituyendo una de las más conocidas duplas científicas al igual que la de GH Hardy y JE Littlewood en matemática. Su producción científica fue extraordinaria tanto en el plano experimental como teórico.

Sus más grandes contribuciones a las neurociencias son el descubrimiento de que la entrada de calcio en la terminal presináptica es necesaria para producir la liberación de neurotransmisor, la liberación de acetilcolina por la célula de células de Schwann luego de la desnervación y el uso de métodos estadísticos para estudiar el ruido eléctrico de la membrana celular. La extraordinaria sagacidad de estos investigadores les permitió aplicar los estudios realizados por Rice en las comunicaciones eléctricas y telefónicas logrando la primera evidencia de la existencia de los canales iónicos en la unión neuromuscular. El trabajo publicado en el J Physiol en 1972 fue elegido por Bert Sakmann, premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1991 para integrar la lista del libro Outstanding papers in Biology, una colección de trabajos extraordinarios seleccionados por numerosos ganadores del premio Nobel.

Miledi fue miembro de la Royal Society en Gran Bretaña, de la Academia Nacional de Ciencias en los Estados Unidos, y de la Academia Mexicana de Ciencias. Recibió el Premio Príncipe de Asturias en 1999.

Su “coequiper” Bernard Katz recibió el Premio Nobel en 1970. Por razones que nunca supimos o entendimos Miledi no recibió el Premio Nobel, en nuestra opinión merecido. Miledi dejó numerosos discípulos que continuaron su labor en casi todo el mundo, entre ellos, Enrico Stefani de Argentina.

