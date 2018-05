ES EFECTIVA LA APLICACIÓN DE UN QUINTO DE LA DOSIS HABITUAL DE LA VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA

Actualizado 27 de abril, 2018

De acuerdo a The International Drug Price Indicator Guide, una asociación que publica precios de medicamentos y vacunas en todo el mundo cada dosis de vacuna contra la fiebre amarilla elaborada a partir de virus atenuados cuesta entre U$S 4.3 y U$S 21 en los países en desarrollo. En nuestro país, miles de dosis fueron administradas este año a los turistas que planeaban visitar Brasil y que experimenta un rebrote de fiebre amarilla.

Un reciente trabajo publicado en el NEJM analizó la efectividad de reducir la dosis habitual de la vacuna 17DD y halló que la administración de un quinto de la dosis habitual es suficiente para inducir la seroconversión de los participantes que eran seronegativos. El trabajo fue realizado durante una campaña masiva de vacunación en la capital de la República Democrática del Congo.

Además de la reducción en el costo de la compra de las vacunas, el estudio es importante porque su implementación permitiría reducir la demanda de las dosis de las vacunas en los rebrotes de la enfermedad.

https://www.msh.org/blog-tags/international-drug-price-guide

Ahuka-Mundeke S, Casey RM, Harris JB et al. Immunogenicity of Fractional-Dose Vaccine during a Yellow Fever Outbreak – Preliminary Report.N Engl J Med 2018 Feb 14 . doi: 10.1056/NEJMoa1710430. [Epub ahead of print]