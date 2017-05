ENFERMEDAD CELÍACA, ¿UNA VIROSIS?

Actualizado 14 de abril, 2017

La familia Reoviridae de virus afecta al sistema gastrointestinal y a las vías respiratorias del huésped aunque la mayoría de los casos son leves o subclínicos. Hace pocos días, investigadores de la Universidad de Pittsburgh en los EE.UU. han publicado un trabajo en Science describiendo un nuevo papel para estos virus RNA en el desarrollo de la enfermedad celíaca. Estos resultados brindan por primera vez un mecanismo que une la infección viral con la sensibilidad a ciertos alimentos provocando la aparición de un fenotipo pro inflamatorio en las células dendríticas. De acuerdo a sus investigaciones, el gluten desaminado es capturado por las células dendríticas que se lo presentan a las linfocitos T y las reacción de los linfocitos colaboradores disparan una respuesta anormal con la liberación de anticuerpos contra los reovirus, la transglutaminasa 2 y el gluten. Otro hallazgo de los investigadores es que los enfermos celíacos tienen un nivel de anticuerpos contra los reovirus muy superior al de las personas sanas. De este modo, una potencial terapéutica para esta enfermedad sería una vacuna, que por el momento no existe.

Bouziat R, Hinterleitner R, Brown JJ et al.Reovirus infection triggers inflammatory responses to dietary antigens and development of celiac disease. Science 2017; 356: 44-50.