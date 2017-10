COMENTARIO DE I. N. KANTOR ACERCA DE UNA NOTA APARECIDA EL 24 DE SEPTIEMBRE

Actualizado 18 de octubre, 2017

Leí en Novedades la nota: RIESGOS DE INFECCIONES POR MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS (MNT) CON LOS ESTEROIDES DE INHALACIÓN ORAL, basado en una publicación de autores canadienses1, y busqué referencias sobre este tema de países donde la tuberculosis (TB) está en franca disminución, y las infecciones por MNT comienzan a emerger, en especial en adultos mayores con enfermedades crónicas que conllevan inmunodepresión. Este grupo tiene un riesgo mayor de TB en países donde la TB mantiene una incidencia relativamente alta, pero en países con baja incidencia de TB, emergen las infecciones por MNT.

Canadá (British Columbia). Incidencias /100 0002

Años NTM (pulmonar) TB(pulmonar) 1960-65 1967-72 1990-93 1994-97 1998-2001 2002-2006 0.17 0.53 2.7 1.7 1.3 1.5 21.5 17.5 4.7 4.7 4.7 4.2

Aquí se ve como han ido variando las relaciones. Además, las poblaciones en que se halla más TB son las de inmigrantes de países con alta incidencia (88% de los casos en Ontario, Canadá, entre 2007 y 2011)3. Las MNT aparecen más frecuentemente en sujetos ≥ de 65 años, con causas de inmunodepresión.

Los corticosteroides aplicados por inhalación en sujetos con EPOC, asma, ≥ de 65 años, se asocian a mayor riesgo de MNT, cuando la oferta del bacilo de Koch, el más virulento, ha disminuido. También a mayor riesgo de neumonías, y de otras infecciones respiratorias.

Los mismos autores canadienses, Brode et al, que originan el comentario en NOVEDADES, publicaron antes artículos sobre el riesgo de MNT en pacientes con artritis reumatoide4, especialmente asociado a medicaciones anti-reumáticas5.

El mismo fenómeno ha sido observado en Dinamarca5, otro país con baja incidencia relativa de TB, que está además muy clusterizada, y población autóctona envejecida, con enfermedades crónicas y medicaciones asociadas a inmunodepresión.

No hay ninguna conclusión de todo esto, pero sí se podría alertar contra cualquier generalización sobre el riesgo de MNT en sujetos con asma, o EPOC, o artritis, ≥ de 65 años, que usen corticoides, porque si anda por ahí el bacilo TB más virulento, ese será el que cause la infección y enfermedad por micobacterias, antes que las MNT. También esto depende del medio social, no solo del país, ya que asmáticos ancianos tratados con corticoides, de barrios residenciales de Buenos Aires, que no viajen en transporte público, tal vez podrían tener más riesgo de infección por MNT que por TB…

