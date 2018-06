AUMENTO DEL RIESGO DE AUTISMO EN NIÑOS NACIDOS DE MADRES CON DIABETES

Actualizado 24 de junio, 2018

Un trabajo publicado en JAMA extiende los resultados obtenidos por el mismo grupo en 2015 y en la misma revista en relación al aumento en el riesgo que tendrían los niños nacidos de madres con diabetes de tipo 1. Ya se conocía esa relación entre autismo y diabetes de tipo 2. Para este nuevo resultado los autores estudiaron cerca de 420 000 niños nacidos (28-44 semanas de gestación, 51 % de varones) entre 1995 y 2012. La mediana de seguimiento fue de 6.9 años.

Del total de esos niños, 621 nacieron de madres con diabetes de tipo 1, 9453 con tipo 2 y 11922 con diabetes gestacional diagnosticada a las 26 semanas. Los autores concluyen que el riesgo proporcional en base a una regresión de Cox para padecer autismo es de 2.3, 1.4 y 1.3 para los niños nacidos de madres con diabetes de tipo1, 2 y gestacional comparados con los niños de madres sin diabetes. El papel de la diabetes en los padres no fue estudiado así como otros factores como la hipoglucemia del neonato, parto prematuro, autoinmunidad y factores genéticos entre otros.

Xiang AH, Wang X, Martinez MP, Page K, Buchanan TA, Feldman RK. Maternal Type 1 Diabetes and Risk of Autism in Offspring. JAMA. Published online June 23, 2018