ATAQUES CEREBRO VASCULAR. DISMINUCIÓN DE SU FRECUENCIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LOS HOMBRES PERO NO EN LAS MUJERES

Actualizado 15 de agosto, 2017

El ataque cerebro vascular (ACV) es la segunda causa de muerte en el mundo y la tercera en provocar discapacidad. La frecuencia del ACV y su mortalidad se redujo en los últimos 25 años por el mejor control de la presión sanguínea, el tabaquismo, obesidad, entre otros factores de riesgo aunque la longevidad y mejor tratamiento ha generado un creciente número de personas afectadas que requieren atención médica. Un estudio publicado en la revista Neurology de este mes analiza la frecuencia de ACV en hombres y mujeres mayores de 20 años de dos grandes áreas que engloban las ciudades de Cleveland y Kentucky en los EE.UU. con datos obtenidos en 4 diferentes tiempos de una población de blancos y negros de 1.3 millones de habitantes. Los resultados muestran una reducción en la incidencia de todos los tipos de ACV en los hombres de 263 /100 000 en los años 1993 a 192 /100 000 en el año 2010. Para esas mismas fechas los datos en las mujeres no experimentaron diferencias: 217 a 198 /100 000, concluyendo que la incidencia de los ACV es ahora similar en los hombres que en las mujeres. Los investigadores no tienen una explicación para esta diferencia. Sugieren que las mujeres tienen otros factores de riesgo que hacen que la incidencia del ACV no se reduzca, entre ellos, la frecuencia de la migraña, el uso de anticonceptivos, el reemplazo hormonal, complicaciones del embarazo como la preeclampsia y condiciones sociales como que un mayor porcentaje de mujeres viven solas. Tampoco se conocen datos sobre la incidencia de la fibrilación auricular en las mujeres que se sabe tienen un mayor efecto desencadenante del ACV que en los hombres. Respecto al tipo de ACV el estudio reveló que la declinación se observó sólo en los de tipo isquémico mientras que los hemorrágicos no sufrieron cambios.

Madsen TE, Khoury J, Alwell K et al. Sex-specific stroke incidence over time in the Greater Cincinnati/Northern Kentucky Stroke Study. Neurology 2017. pii: 10.1212/WNL.0000000000004325. doi: 10.1212/WNL.0000000000004325. [Epub ahead of print]