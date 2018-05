ANÁLISIS DE NUEVOS TRATAMIENTOS PARA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Actualizado 28 de mayo, 2018

Recientes trabajos analizaron la eficacia y los efectos adversos de toda una nueva serie de drogas empleadas en la esclerosis múltiple. Así un trabajo publicado en Cochrane Database Syst Rev (Filippini et al., 2017) tomó en cuenta las siguientes drogas en adultos que experimentaron por primera vez algunos de los signos y síntomas sugestivos de esclerosis múltiple. Las drogas fueron alemtuzumab, azathioprine, cladribine, daclizumab, dimethyl fumarate, fingolimod, glatiramer acetate, immunoglobulins, interferon beta-1b, interferon beta-1a (Rebif®, Avonex®), laquinimod, mitoxantrone, natalizumab, ocrelizumab, pegylated interferon beta-1a, rituximab y teriflunomide.

Los resultados obtenidos de los trabajos publicados y analizados por el grupo de expertos son en general desalentadores. Las evidencias de alguna mejora comparados con el placebo son de muy baja calidad. También son inciertos los beneficios a corto plazo y largo plazo de las drogas y la seguridad de las mismas debido a la falta de trabajos publicados o a la calidad de los mismos.

Una publicación en CNS Drugs (Faissner et al., 2018) comprobó los variados efectos adversos, varios de ellos graves o muy graves de estas drogas . Mencionan el potencial de la droga laquinimod. Este nuevo inmunomodulador no afecta la repolarización cardíaca ni prolonga el intervalo QT a las dosis habituales (Spiegelstein et al., 2018).

